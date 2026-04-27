Objavljene smjernice za korištenje umjetne inteligencije u nastavi

Smjernice su nastale u okviru CARNET-ovog projekta BrAIn, temeljene su na vlastitom istraživanju te na postojećim europskim i međunarodnim politikama u domeni umjetne inteligencije

CARNET je objavio službene Smjernice za odgovornu i pedagoški utemeljenu primjenu umjetne inteligencije u osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju u Hrvatskoj. Dokument je to koji nastavnicima i drugim dionicima obrazovnog sustava pruža okvir za sigurnu, etičnu i svrhovitu integraciju AI tehnologija u nastavu.

Objavljene smjernice nastale su u okviru CARNET-ovog projekta BrAIn, u suradnji s Hrvatskim katoličkim sveučilištem i Povjerenstvom za etičnu primjenu digitalnih tehnologija. Temelje se na rezultatima pilot-istraživanja provedenog tijekom 2024./2025., kao i na postojećim europskim i međunarodnim politikama u području umjetne inteligencije.

Naglasak je na zadržavanju kritičkog pristupa, poštivanju etičkih načela i osiguravanju kontinuiranog ljudskog nadzora pri korištenju AI alata u obrazovanju. Dokument na tridesetak stranica donosi konkretne preporuke za nastavnike, s ciljem unaprjeđenja nastave i razvoja digitalnih kompetencija te kritičkog razmišljanja učenika.

Riječ je o "živom dokumentu", kažu iz CARNET-a, koji će se redovito ažurirati u skladu s razvojem tehnologije i novim spoznajama, a ujedno predstavlja i temelj za provedbu kurikula "Umjetna inteligencija: od koncepta do primjene" u okviru projekta BrAIn. Smjernice je moguće preuzeti putem ove poveznice, a mi u nastavku izdvajamo pet kratkih poruka iz njih, namijenjenih za obrazovne djelatnike, primarno nastavnike, kao smjer djelovanja kad je riječ o umjetnoj inteligenciji u nastavi.