Osnovnoškolci postaju piloti kroz Orqinu prvu hrvatsku školsku dron ligu

Osječki i splitski učenici kroz inovativno natjecanje usvajaju vještine upravljanja bespilotnim letjelicama, pripremajući se kroz tri faze natjecanja za veliko finale na Osijek Drone Expu

Uz to što se bave dual-use dronovima za civilne i vojne svrhe, koje prodaju vojskama diljem svijeta, u osječkoj tvrtki Orqa aktivni su i u domaćem obrazovnom sektoru. Ovoga tjedna službeno su pokrenuli prvu hrvatsku školsku dron ligu, projekt osmišljen kao izvannastavna aktivnost koja spaja edukaciju i suvremenu tehnologiju.

Inicijativa je nastala u suradnji s Centrom izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije, uz generalno sponzorstvo tvrtke A1 Hrvatska. Cilj je projekta sustavno razvijanje STEM vještina kod učenika osnovnih škola kroz praktičan rad s besposadnim letjelicama.

Počinje prva sezona

U prvoj sezoni ovog natjecanja sudjeluje 21 školski tim iz Osijeka i Splita. Pod vodstvom svojih mentora i nastavnika, učenici prolaze kroz strukturiran program učenja koji obuhvaća osnove zračne robotike, radiokomunikacije i programiranja. Osim tehničkih znanja, program je fokusiran na edukaciju o sigurnosnim pravilima letenja te važećim regulativama u zračnom prostoru.

Natjecanje je strukturirano u tri faze, a primarni alat za testiranje vještina je Orqa dron simulator. Unutar simulatora, učenici se natječu u brzini i preciznosti pilotiranja, što zahtijeva visok stupanj koncentracije i vježbe.

Mentor iz osječke Osnovne škole Retfala, Aleksandar Bojanc-Štemberger, ističe: "Kroz ovakve programe s učenicima radimo i robotiku i radio komunikaciju i programiranje. Kod učenika koji sudjeluju najviše se razvijao osjećaj dogovornosti, jer prate kako su rangirani, kako će se snaći i kako će letjeti, stalno vježbaju i to pokazuju rezultati pa se već pripremamo i za natjecanje uživo", poručio je Aleksandar Bojanc-Štemberger, profesor i mentor u OŠ Retfala.

Iskustva samih polaznika potvrđuju kompleksnost zadataka. Ante Ogrebić, učenik sedmog razreda, naglašava kako je prelazak na zahtjevnije razine leta bio izazovan, ali da su vježba i upornost ključni za napredak u virtualnom okruženju. Takav pristup omogućuje učenicima da u sigurnim uvjetima simulatora steknu nužnu rutinu prije upravljanja stvarnim letjelicama.

Put prema finalu

Dragan Kovačević, idejni začetnik Lige i Product Owner za Consumer segment u Orqi, poručio je: "Glavni cilj ove inicijative je pružiti učenicima direktan doticaj s tehnologijom koja definira modernu budućnost. Želimo učenicima omogućiti da već u osnovnoj školi razvijaju vještine koje će im sutra otvarati vrata novih zanimanja, a veliku zahvalnost dugujemo nastavnicima koji su svojom angažiranošću to omogućili".

Završnica prve sezone zakazana je za 15. svibnja, kada će se u sklopu manifestacije Osijek Drone Expo održati veliko finale. Tamo će se četiri najbolja tima, po dva iz svakoga grada, natjecati uživo pred publikom i stručnjacima. Nakon ovogodišnjeg pilot-projekta, organizatori planiraju proširenje lige na ostale hrvatske gradove već od iduće školske godine, čime bi se dodatno popularizirala zračna robotika među mladima.