Projekt Škola budućnosti širi svoj utjecaj u hrvatskim školama

U školama diljem Hrvatske učenici i učitelji kroz projekt razvijaju znanja i kompetencije koje povezuju tehnologiju sa stvarnim životom, suvremenim društvenim izazovima i budućnošću obrazovanja

Projekt Škola budućnosti u sezoni 2025./2026. djeluje kao nacionalni obrazovni program koji obuhvaća tehnološka znanja, životne vještine i razumijevanje društvenih procesa. Učenici i učitelji u školama diljem Hrvatske kroz projekt povezuju tehnologiju sa suvremenim društvenim izazovima, uz naglasak na pripremu mladih za aktivno sudjelovanje u društvu.

Aktualna sezona nudi programe iz područja umjetne inteligencije, robotike, mikrokontrolera i razvoja videoigara. Društveni aspekti programa obuhvaćaju kritičko mišljenje, medijsku i financijsku pismenost, održivost, ravnopravnost i mentalno zdravlje. U suradnji s Hrvatskim uredom za osiguranje razvijeni su i sadržaji o upravljanju rizicima te planiranju imovinske i životne sigurnosti.

"Stemi je prošle godine napravio velik iskorak otvaranjem suradnje sa školama u Brazilu i posebno nas veseli što u ovoj sezoni povezujemo škole iz Hrvatske i Brazila. Time učenicima omogućujemo ne samo stjecanje novih znanja i vještina, nego i međusobno upoznavanje kultura, razmjenu iskustava te učenje kroz stvarnu međunarodnu suradnju", poručio je Marin Trošelj, suosnivač i direktor tvrtke Stemi.

U prethodnih pet sezona projekt je obuhvatio više od 15 tisuća učenika, 450 škola i 670 učitelja. Sezonu prate i posebni izazovi. U Samsung izazovu deset srednjih škola istražuje lokalne teme kroz ciljeve održivog razvoja UN-a, koristeći AI alate za obradu sadržaja. Istovremeno, u sklopu Dobro:bit izazova u Gen Future programu, osnovne i srednje škole obrađuju teme psihofizičkog zdravlja.

"U A1 Hrvatska vjerujemo da tehnologija mladima može dati jako puno, ali samo ako ih istovremeno učimo kako je koristiti sigurno, odgovorno i s razumijevanjem. Upravo zato zajedno s edukatorima Škole budućnosti pripremamo materijale iz #BoljiOnline priručnika za Stemi LAB platformu na temu sigurnosti na internetu. Vjerujemo da je bolje razumijevanje te teme pravi put prema izgradnji društva budućnosti, društva u kojem mladi ne razvijaju samo digitalne vještine, nego i znanje, samopouzdanje i odgovornost za sigurno snalaženje u online svijetu", izjavila je Dubravka Štefanac Vinovrški, direktorica korporativnih komunikacija i ESG-a u A1 Hrvatska.

Završnica sezone predviđena je za 16. svibnja 2026. na konferenciji Innovation Day 2026 u Infobipovu kampusu u Zagrebu. Školski timovi tamo će predstaviti svoje radove i sudjelovati u završnim radionicama.

"Kao domaćin Innovation Dayja već petu godinu zaredom, Infobip nastoji mladima približiti kako nastaju inovacije i potaknuti ih da i sami postanu dio tog procesa. Želimo im pružiti priliku da tehnologiju ne dožive samo kao nešto što mogu koristiti, već kao nešto što mogu razumjeti, stvarati i razvijati. Upravo kroz ovakve projekte i susrete mladi uče kako znanje, znatiželja i suradnja mogu postati temelj njihove budućnosti", poručio je Marin Bezić, potpredsjednik za ljudske potencijale u Infobipu.