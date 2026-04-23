Sveučilište Algebra Bernays uvodi odgođeno plaćanje školarine

Modeli financiranja temeljeni na prihodima već se koriste u nizu europskih zemalja i šire, dok će se u Hrvatskoj ovim sporazumom prvi put primijeniti u ovom obliku

Matej Markovinović četvrtak, 23. travnja 2026. u 20:53
📷 Foto: Algebra Bernays
Foto: Algebra Bernays

Sveučilište Algebra Bernays potpisalo je sporazum s Europskim investicijskim fondom (EIF) i tvrtkom Quotanda, čime postaje prva visokoobrazovna institucija u Hrvatskoj koja je osigurala InvestEU jamstvo za financiranje studenata.

Riječ je o modelu koji studentima omogućuje studiranje uz odgođeno plaćanje školarine, prema principu tzv. Income Share Agreementa (ISA). To znači da studenti ne plaćaju studij unaprijed, već s otplatom započinju tek nakon zapošljavanja, izdvajajući fiksni dio svoje buduće bruto plaće.

„Studenti se pri izboru svoje buduće karijere ne moraju ograničavati samo na obrazovne programe koji si mogu priuštiti već mogu odabrati one koji odgovaraju njihovom talentu, ali i potrebama tržišta rada. Jamstva EIF-a umanjit će im financijski teret u ranim fazama karijere kada im je najpotrebnije i omogućiti im da s otplatom studentskih kredita započnu tek kada ostvare dodatne prihode“, izjavio je Marko Primorac, potpredsjednik Europske investicijske banke.

📷 Foto: Algebra Bernays
Foto: Algebra Bernays

EIF će kroz jamstveni mehanizam pokrivati do 80 posto rizika neispunjavanja obveza, što omogućuje povoljnije uvjete financiranja i veću dostupnost studiranja. Program je namijenjen studentima prijediplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija programskog inženjerstva, a ukupan iznos garancijskog fonda za ovu inicijativu prelazi milijun eura.

Maksimalno razdoblje otplate studija iznosi do 10 godina, a u tom kontekstu važno je naglasiti kako Sveučilište Algebra Bernays aktivno provodi procjenu kandidata, pri čemu je najvažniji kriterij za financiranje upravo procjena profesionalnog potencijala i budući uspjeh u koji institucija ima visoku razinu povjerenja.

„Vjerujemo u ICT kao jedan od najznačajnijih hrvatskih izvoznih sektora koji će i u budućnosti nastaviti rast na krilima umjetne inteligencije, kibernetičke sigurnosti i kvantnog računarstva te tražiti talentirane pojedince. Ovaj program omogućit će da još veći broj mladih dobije priliku biti dio tog razvoja“, istaknuo je Mislav Balković, rektor Sveučilišta Algebra Bernays.

Program će biti otvoren za prijave do 2028. godine.

