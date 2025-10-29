Telemachov Job Lab: "Razvijamo vještine koje AI i tehnologija ne mogu zamijeniti"

Projekt Job Lab, pokrenut u Bjelovaru, nudi učenicima završnih razreda strukovnih škola edukaciju o mekim vještinama, poslovnom planiranju i samopouzdanju, odgovarajući na potrebe tržišta rada

Sandro Vrbanus srijeda, 29. listopada 2025. u 20:37

U Bjelovaru je u srijedu pokrenut projekt Job Lab, namijenjen osnaživanju učenika završnih razreda strukovnih škola za uspješniji izlazak na tržište rada. Inicijativu, koja za cilj ima jačanje mekih vještina, samopouzdanja i emocionalne stabilnosti mladih, pokrenuo je Telemach Hrvatska u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom, Udrugom Dobar dan i portalom srednja.hr. Projekt je premijerno predstavljen u Regionalnom centru kompetentnosti Medicinske škole Bjelovar, gdje je već, kao prvi u Hrvatskoj, implementiran kao dio školskog kurikuluma.

Odgovor na potrebe gospodarstva

Potreba za projektom temelji se, među ostalim, na anketi koju su proveli Telemach i portal srednja.hr, a koja je pokazala da se tek svaki treći srednjoškolac osjeća spremnim za tržište rada. Istraživanje je ukazalo na želju učenika za podrškom u razvoju karijernih, komunikacijskih i međuljudskih vještina te održavanju motivacije. Job Lab osmišljen je kako bi odgovorio upravo na te potrebe.

Strukovna zanimanja u Hrvatskoj bira čak 70% srednjoškolaca, po čemu smo među vodećima u Europi, a to potvrđuje i važnu ulogu tog segmenta obrazovanja u društvu i gospodarstvu. Mislav Galler, član Uprave i glavni komercijalni direktor Telemacha, naglasio je važnost interpersonalnih i emocionalnih vještina, posebno u zanimanjima poput zdravstvene skrbi. "Kroz suradnju s obrazovnim institucijama učenicima različitih profesija želimo omogućiti razvoj vještina koje AI i tehnologija ne mogu zamijeniti, a koje su ključne za zapošljavanje i otpornije društvo", izjavio je.

Mislav Galler i Igor Duić, Telemach

Kroz interaktivne module, polaznici projekta razvijat će komunikacijske i pregovaračke vještine, učiti o zauzimanju za sebe i nošenju s izazovima. Program također uključuje stjecanje osnovnih znanja o poslovnom planiranju putem digitalnih financijskih alata, kao i upoznavanje s načinima pokretanja vlastitog posla i strategijama nastupa na tržištu. Prvi modul s učenicima u Bjelovaru već je održan, a imali smo prilike čuti da u četiri sata, koliko je trajao, nitko od učenika nije "visio" na mobitelu, već su svi bili iznimno uključeni u interaktivnu edukaciju.

Vještine za budućnost

Dragan Kovačević, potpredsjednik HGK za poljoprivredu i turizam, naglasio je kako Komora aktivno povezuje obrazovanje i tržište rada. "Naš je cilj prenijeti znanje i vještine našim učenicima te ih ohrabriti kako bi zakoračili u poslovni svijet, od prepoznavanja prilike, pa sve do prvih poduzetničkih koraka", rekao je.

Marko Matijević, osnivač portala srednja.hr, osvrnuo se na dodatne nalaze ankete, koji pokazuju da učenici najviše samopouzdanja imaju u digitalnim vještinama. "Smirenost u nepredviđenim situacijama, prezentacijske vještine te proaktivnost predstavljaju najveći izazov", kazao je Matijević, dodajući da Job Lab pruža priliku za jačanje unutarnje otpornosti. Podršku projektu izrazili su i Valerija Turk-Presečki, v.d. ravnateljice Medicinske škole Bjelovar te župan Bjelovarsko-bilogorske županije Marko Marušić, koji je projekt ocijenio kao ključno ulaganje u mlade. Nakon Bjelovara, najavljeno je da će se Job Lab proširiti i na još niz strukovnih škola diljem Hrvatske.

Vrhunski doživljaj igranja!

Isporuka odmah

Lenovo LOQ 15IRX10 83JE0079SC

Oslobodite snagu gaminga uz Lenovo LOQ s RTX 5060 grafikom i i7 procesorom – FHD IPS ekran i 32 GB RAM-a donose vrhunske performanse bez kompromisa!

1420,39 € 1879,00 € Kupi

Uštedite do 90% na troškovima ispisa !

Isporuka odmah

Epson EcoTank L3286

Višenamjenski pisač A4 sa WiFi-em i zaslonom jednostavnim za upotrebu Ispis, kopiranje i skeniranje visoke kvalitete u jednom stroju.

189,90 € 259,90 € Kupi

Sonos Era 100 – Snaga koja nadmašuje veličinu

Isporuka odmah

Sonos Era 100 prijenosni Bluetooth zvučnik

25 % veći woofer od prethodnog, za još dublji i snažniji bas u kompaktnom kućištu. Zahvaljujući pravom stereo zvuku s dvama precizno usmjerenim visokotoncima i tri Class-D pojačala, Era 100 ispunjava prostor bogatim, kristalno čistim tonovima.

191,20 € 239,00 € Kupi

Trčanje na najvišoj razini!

Garmin Forerunner 965

Pratite sve važne parametre uz dugotrajnu bateriju i sjajan AMOLED zaslon.

569,99 € 619,00 € Kupi

Spremni za zabavu uz JBL karaoke zvučnik.

JBL PartyBox 110

Snažan zvuk, dinamični svjetlosni show!

307,99 € 439,99 € Kupi

Sonos Arc Ultra -najelegantniji i najsnažniji soundbar koji je Sonos ikada proizveo.

Isporuka odmah

Sonos soundbar Arc Ultra, crni

S potpuno novom akustičnom arhitekturom koju pokreće 14 Sonosovih ugrađenih zvučnih jedinica i naprednim tehnologijama poput Sound Motion™, Arc Ultra ispunjava svaki kutak prostorije i precizno raspoređuje zvuk oko vas, pružajući doživljaj zabave koji nadmašuje sva očekivanja.

891,65 € 1049,00 € Kupi


Potpuno novi UFPD 2 modul napajanja.

Top izbor

PRIMARE A35.2 Titan

A35.2 je snažno stereo pojačalo sa balansiranim ulazima koje koristi tehnologiju amplifikacije UFPD 2 za isporuku 200 W po kanalu u stereo konfiguraciji i 800 W u bridged mono načinu rada.

3.199 € Kupi

Čisti britanski Hi-Fi zvuk.

Akcija

FALCON ACOUSTICS LS3/5A

2-smjerni BBC licencirani monitor s Falcon B110 i T27 jedinicama, FL6/23 skretnicom i kućištem od baltik šperploče. Frekvencijski odziv 70 Hz – 20 kHz, impedancija 15 Ω, osjetljivost 82.5 dB, snaga 50–80 W.

3.439 € 4.299 € Akcija

Sada u Ronisu Velesajam.

Novi finiš

KEF LS50 Meta

Dvosistemski bass reflex zvucnici, frekvencijski odziv 79 Hz - 28 kHz, preporucena snaga pojacala 40-100W, nominalna impedancija 8 ohma

1.399 € Kupi

Jednostavan dizajn s funkcionalnom ljepotom

Novo u ponudi

TECHNICS SL-1500-C

Direktni pogon s 33/45/78 o/min, startno vrijeme 0.7 s i wow & flutter 0.025 %. Ručka od 230 mm podržava razne zvučnice, uključuje Ortofon 2M Red (5.5 mV, 20 Hz–22 kHz). Izlazi fono i linijski.

999 € Kupi

Valovod za poboljšanu multiroom integraciju.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE1 ACTIVE

125 mm keramičko-aluminijski woofer, 25 mm aluminijski visokotonac, snaga 100 W, frekvencijski raspon 42 Hz – 28 kHz, RCA i XLR ulazi, MDF kabinet

1.032 € 1.299 € Akcija

Potpuno uranjajući surround doživljaj.

Akcija

JBL kućno kino set

Kombinacija zvučnika iz JBL Stage serije s moćnim JBL MA7100HP AV receiverom daje pravi surround doživljaj koji spaja vrhunsku tehnologiju i prepoznatljiv JBL karakter.

3.349 € 3.969 € Akcija

Signature Marshall sound.

MARSHALL Major V slušalice

100+ sati bežične reprodukcije, čvrst i sklopivi dizajn, prilagodljiva M-tipka, bežično punjenje, Bluetooth LE Audio-ready.

149 € Kupi

Dokazana tehnologija unaprijeđena tehnologijom.

NAD C316 BEE V2 pojačalo

Analogno stereo integrirano pojačalo izuzetnog omjera uloženo/dobiveno sa phono stage-om, kontinuirana snaga 2 x 40W koja omogućuje stabilan rad i sa dinamički zahtjevnim zvučnicima, ulaz za slušalice i Media Player na prednjoj ploči, daljinski upravljač, PowerDrive, 5 Line Level ulaza.

449 € Kupi

Wireless audio streaming player.

AUDIOLAB 7000N Play

Bežični audio streamer s ESS Sabre ES9038Q2M DAC-om, DTS Play-Fi tehnologijom i podrškom za servise poput Spotify, TIDAL i Qobuz. Nudi AirPlay 2, multi-room funkciju, koaksijalni, optički i RCA izlaz, te frekvencijski raspon 20 Hz – 20 kHz.

689 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi