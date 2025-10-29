Telemachov Job Lab: "Razvijamo vještine koje AI i tehnologija ne mogu zamijeniti"

U Bjelovaru je u srijedu pokrenut projekt Job Lab, namijenjen osnaživanju učenika završnih razreda strukovnih škola za uspješniji izlazak na tržište rada. Inicijativu, koja za cilj ima jačanje mekih vještina, samopouzdanja i emocionalne stabilnosti mladih, pokrenuo je Telemach Hrvatska u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom, Udrugom Dobar dan i portalom srednja.hr. Projekt je premijerno predstavljen u Regionalnom centru kompetentnosti Medicinske škole Bjelovar, gdje je već, kao prvi u Hrvatskoj, implementiran kao dio školskog kurikuluma.

Odgovor na potrebe gospodarstva

Potreba za projektom temelji se, među ostalim, na anketi koju su proveli Telemach i portal srednja.hr, a koja je pokazala da se tek svaki treći srednjoškolac osjeća spremnim za tržište rada. Istraživanje je ukazalo na želju učenika za podrškom u razvoju karijernih, komunikacijskih i međuljudskih vještina te održavanju motivacije. Job Lab osmišljen je kako bi odgovorio upravo na te potrebe.

Strukovna zanimanja u Hrvatskoj bira čak 70% srednjoškolaca, po čemu smo među vodećima u Europi, a to potvrđuje i važnu ulogu tog segmenta obrazovanja u društvu i gospodarstvu. Mislav Galler, član Uprave i glavni komercijalni direktor Telemacha, naglasio je važnost interpersonalnih i emocionalnih vještina, posebno u zanimanjima poput zdravstvene skrbi. "Kroz suradnju s obrazovnim institucijama učenicima različitih profesija želimo omogućiti razvoj vještina koje AI i tehnologija ne mogu zamijeniti, a koje su ključne za zapošljavanje i otpornije društvo", izjavio je.

Kroz interaktivne module, polaznici projekta razvijat će komunikacijske i pregovaračke vještine, učiti o zauzimanju za sebe i nošenju s izazovima. Program također uključuje stjecanje osnovnih znanja o poslovnom planiranju putem digitalnih financijskih alata, kao i upoznavanje s načinima pokretanja vlastitog posla i strategijama nastupa na tržištu. Prvi modul s učenicima u Bjelovaru već je održan, a imali smo prilike čuti da u četiri sata, koliko je trajao, nitko od učenika nije "visio" na mobitelu, već su svi bili iznimno uključeni u interaktivnu edukaciju.

Vještine za budućnost

Dragan Kovačević, potpredsjednik HGK za poljoprivredu i turizam, naglasio je kako Komora aktivno povezuje obrazovanje i tržište rada. "Naš je cilj prenijeti znanje i vještine našim učenicima te ih ohrabriti kako bi zakoračili u poslovni svijet, od prepoznavanja prilike, pa sve do prvih poduzetničkih koraka", rekao je.

Marko Matijević, osnivač portala srednja.hr, osvrnuo se na dodatne nalaze ankete, koji pokazuju da učenici najviše samopouzdanja imaju u digitalnim vještinama. "Smirenost u nepredviđenim situacijama, prezentacijske vještine te proaktivnost predstavljaju najveći izazov", kazao je Matijević, dodajući da Job Lab pruža priliku za jačanje unutarnje otpornosti. Podršku projektu izrazili su i Valerija Turk-Presečki, v.d. ravnateljice Medicinske škole Bjelovar te župan Bjelovarsko-bilogorske županije Marko Marušić, koji je projekt ocijenio kao ključno ulaganje u mlade. Nakon Bjelovara, najavljeno je da će se Job Lab proširiti i na još niz strukovnih škola diljem Hrvatske.