U Hrvatskoj će se od ove godine izdavati i digitalne svjedodžbe

Registar izdanih isprava u obrazovanju omogućuje sigurnije, dostupnije i administrativno učinkovitije izdavanje svjedodžbi i diploma putem sustava e-Građani, a sve započinje krajem ove nastavne godine

Sandro Vrbanus četvrtak, 28. svibnja 2026. u 07:05
📷 Bug/AI
Od završetka aktualne nastavne godine (2025./2026.) učenicima u Republici Hrvatskoj svjedodžbe će se izdavati i u digitalnom obliku te trajno pohranjivati u Registru izdanih isprava u obrazovanju (RIIO), središnjem sustavu koji je uspostavila Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i mladih. U digitalnom se obliku od 2024. godine već izdaju diplome, a od kraja ove nastavne godine na taj će se način izdavati i digitalne e-Svjedodžbe.

Svjedodžbe u e-Građanima

Riječ je o novom koraku u digitalizaciji obrazovnog sustava, a digitalne svjedodžbe bit će ovjerene kvalificiranim elektroničkim pečatom, sukladno eIDAS uredbi Europske unije. Time se uspostavlja pravni okvir za sigurnu elektroničku identifikaciju i usluge povjerenja, omogućujući građanima i tvrtkama prekogranično korištenje digitalnog identiteta s istom pravnom snagom kao fizički dokumenti i vlastoručni potpisi, a ujedno se osigurava vjerodostojnost i zaštita od neovlaštenih izmjena dokumenata.

Građani će svojim digitalnim svjedodžbama i diplomama moći pristupiti putem sustava e-Građani, u bilo kojem trenutku i za potrebe zapošljavanja, nastavka obrazovanja ili drugih administrativnih postupaka. Dokumenti će biti dostupni u PDF obliku s jedinstvenim QR kodom koji omogućuje brzu i sigurnu provjeru autentičnosti. U Registru će biti dostupne svjedodžbe izdane od prošle nastavne godine 2024./2025. nadalje, dok će ranije izdane svjedodžbe ostati dostupne isključivo u papirnatom obliku.

Modernizacija obrazovnog sustava

Uvođenjem sustava RIIO automatizira se proces izdavanja dokumentacije povezivanjem s postojećim sustavima poput e-Matice i Informacijskog sustava visokih učilišta (ISVU). Time se značajno smanjuje administrativno opterećenje škola i visokih učilišta te potreba za fizičkom arhivom i izdavanjem duplikata.

Sustav je razvijen s naglaskom na sigurnost i zaštitu privatnosti, poručuju iz CARNET-a. Verifikacija putem QR koda omogućuje uvid samo u nužne podatke, bez otkrivanja dodatnih osobnih informacija, čime se korisnicima osigurava viša razina kontrole nad vlastitim podacima. Roditelji će putem sustava e-Građani imati pristup dokumentima svoje maloljetne djece, dok će punoljetni korisnici moći samostalno upravljati svojim podacima. U slučaju eventualnih pogrešaka u dokumentima, korisnici se, kao i do sada, trebaju obratiti školi ili visokoškolskoj ustanovi radi ispravka.

Papir ostaje, zasad

"Uspostavom Registra izdanih isprava u obrazovanju, Hrvatska je dobila jedan od najsuvremenijih obrazovnih registara u Europi, čime dodatno modernizira obrazovni sustav i pojednostavljuje pristup važnim dokumentima. Građanima omogućujemo sigurnije, brže i transparentnije korištenje obrazovnih isprava, dok obrazovnim ustanovama smanjujemo administrativno opterećenje i otvaramo prostor za učinkovitiji rad", istaknuo je Hrvoje Puljiz, ravnatelj CARNET-a.

"Papirnate svjedodžbe zasad ostaju u uporabi, no uz njih učenici dobivaju i digitalnu verziju koja postupno postaje primarni oblik dokumenta. Time se rješava i problem nepreuzetih svjedodžbi u školama, a dugoročno se stvara temelj za potpuno digitalno izdavanje isprava", rekao je Antun Matija Filipović, voditelj Službe za operativnu sigurnost u CARNET-u.

Hrvoje Puljiz, Antun Matija Filipović
Hrvoje Puljiz, Antun Matija Filipović

