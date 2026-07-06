Uči li dijete zbilja pametnije uz AI ili samo skuplje? Američka iskustva ukazuju na trendove

Bez obzira hoće li se pokazati kao trajno rješenje ili kratkotrajni trend, jasno je da AI polako ulazi i u učionice namijenjene najmlađima

Bug.hr ponedjeljak, 6. srpnja 2026. u 08:18
📷 Thomas Park/Unsplash
Thomas Park/Unsplash

Sve više američkih obitelji odustaje od tradicionalnih osnovnih škola u korist alternativnih modela koji stavljaju naglasak učenje uz pomoć umjetne inteligencije. Čak i roditelji koji si mogu priuštiti bilo koju školu za svoju djecu sve češće posežu za institucijama u kojima se nastavnici nazivaju "vodičima" ili "trenerima", a dio nastave prilagođavaju AI alati koji prate napredak svakog djeteta pojedinačno. O više takvih slučajeva piše Wall Street Journal.

Primjer Forge Prepa

Ankur Jain, predsjednik jednog investicijskog fonda, ilustrira taj trend. Njegov jedanaestogodišnji sin dobro je napredovao u redovnoj javnoj školi u New Jerseyju, no Jaina je privukla nova škola Forge Prep koja djeci obećava učenje kroz rješavanje stvarnih problema, izgradnju poslovnih projekata i razvoj proizvoda. Jain smatra da tradicionalni obrazovni sustav ne priprema djecu za svijet koji se, prema njegovim riječima, mijenja brže nego prije nekoliko desetljeća.

Alpha School širi mrežu

Najviše pažnje u posljednjih nekoliko godina privlači Alpha School, osnovana prije 12 godina u Austinu, koja je 2025. otvorila osam novih kampusa diljem SAD-a, uključujući San Francisco i New York. Ove jeseni planira otvoriti gotovo dvadesetak novih lokacija, među ostalim u Palo Altu i Malibuu. Model škole temelji se na dva sata dnevnog AI tutorstva, nakon čega slijede radionice temeljene na projektima. 

Roditelji poput investitora Shauna Johnsona ističu da ih ne zanima AI sam po sebi, već mogućnost personalizacije nastave. Platforma prati interakcije učenika, uključujući razinu pažnje, te na temelju toga prilagođava sadržaj za sljedeće dane i tjedne.

Upitna znanstvena podloga

Ipak, stručnjaci upozoravaju da učinkovitost takvih modela nije znanstveno potvrđena. Profesorica sa Stanforda Caroline Hoxby navodi kako je riječ o pristupu za koji ne postoji gotovo nikakva empirijska podrška, unatoč tvrdnjama škola poput Alphe da se model temelji na desetljećima istraživanja. Drugi stanfordski profesor, Victor Lee, upozorava i da izbjegavanje naziva "učitelj" dugoročno umanjuje vrijednost te profesije.

Za razliku od javnih škola, alternativne institucije nisu obvezne izvještavati državu o svojim rezultatima, što otežava neovisnu procjenu njihove uspješnosti. To priznaje i Anand Sanwal, osnivač Forge Prepa, koji kaže da trenutačno ne postoje pokazatelji da škole poput njegove ostvaruju bolje rezultate od tradicionalnih. Unatoč tome, na njegovu školu za jesen prijavilo se 600 obitelji za svega 34 mjesta.

Školarine rastu brzo. Forge Prep za prvu generaciju naplaćuje između 24.000 i 36.000 dolara, a već sljedeće godine cijena raste na 60.000 dolara godišnje, uz financijsku pomoć za 30 posto učenika.

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