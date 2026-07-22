VSITE prestaje s radom, studenti nastavljaju studij na Sveučilištu Algebra Bernays

Studenti VSITE-a studij će moći nastaviti na Sveučilištu Algebra Bernays, uz priznavanje položenih ispita i ECTS bodova

Veleučilište suvremenih informacijskih tehnologija (VSITE) prestaje s obavljanjem djelatnosti visokog obrazovanja te će zaključno s akademskom godinom 2025./2026. prekinuti izvođenje nastave i svih drugih akademskih aktivnosti. Kako bi postojećim studentima omogućio nastavak studiranja, VSITE je sa Sveučilištem Algebra Bernays potpisao sporazum o preuzimanju studenata.

Prema sporazumu, studenti VSITE-a moći će nastaviti prijediplomski ili diplomski studij Primijenjenog računarstva - Programskog inženjerstva na Sveučilištu Algebra Bernays. Prije upisa za svakog će se studenta provesti postupak priznavanja položenih ispita i ostvarenih ECTS bodova, a razlikovne obveze određivat će se samo u dijelu u kojem postoje razlike između studijskih programa.

Posljednji jesenski ispitni rok u akademskoj godini 2025./2026. održat će se u rujnu na kampusu Sveučilišta Algebra Bernays, dok će ispite provoditi nastavnici VSITE-a kako bi studenti mogli uredno završiti sve obveze u tekućoj akademskoj godini. Tijekom prijelaznog razdoblja informacije o priznavanju ispita, rokovima upisa i drugim administrativnim pitanjima bit će dostupne putem službenih komunikacijskih kanala obje ustanove.

"Prioritet Sveučilišta Algebra Bernays je osigurati da studenti VSITE-a mogu bez prekida nastaviti svoje obrazovanje te da njihov prijelaz bude što jednostavniji i pravedniji. Vjerujemo da će na našem sveučilištu dobiti kvalitetno obrazovanje, suvremene uvjete studiranja i dodatne mogućnosti za profesionalni razvoj", priopćio je rektor Sveučilišta Algebra Bernays, Mislav Balković.