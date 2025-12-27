Zabrana mobitela razotkrila da učenici ne znaju - na sat

Zabrana mobitela u školama New Yorka poboljšala je fokus učenika i neke navike druženja, ali je otkrila da velik dio njih ne zna na sat

Matej Markovinović subota, 27. prosinca 2025. u 18:07
Zabrana mobitela u školama New Yorka donijela je niz pozitivnih učinaka, ali je razotkrila i jedan neočekivani problem. Naime, kako doznaje Gothamist, dio srednjoškolaca ne zna pročitati vrijeme na klasičnom, analognom satu.

Na to je upozorila Tiana Millen, pomoćnica ravnatelja srednje škole Cardozo u Queensu, koja kaže da su se učenici godinama za čitanje vremena oslanjali isključivo na mobitele te da se uopće nisu naviknuli na analogne satove. Taj su problem primijetili i profesori.

„Stalno čujem - ‘Profesorice, koliko je sati?’. To je frustrirajuće jer svi žele znati koliko je minuta ostalo do kraja sata. … Na kraju sam im počela govoriti ‘Gdje je velika kazaljka, a gdje mala?’ i tako ih poticati da sami pročitaju vrijeme“, rekla je Madi Mornhinweg, profesorica engleskog jezika u srednjoj školi na Manhattanu.

Zabrinutost zbog slabijeg snalaženja s analognim satovima postoji i od ranije, a ne tek nakon zabrane mobitela. Istraživanja su pokazala da velik broj djece tu vještinu rijetko koristi, dok su neke zemlje, poput Engleske, još prije nekoliko godina počele u učionicama zamjenjivati analogne satove digitalnima.

No, iz Odjela za obrazovanje New Yorka napominju da se čitanje sata uči već u prvom i drugom razredu osnovne škole te naglašavaju kako su analogni i digitalni satovi jednako važni, čak i u digitalnom dobu. Učenici bi, barem prema kurikulumu, trebali vrlo rano savladati pojmove poput „točno“, „pola“ i „četvrt do“.

U konačnici, stručnjaci ističu da se ne radi nužno o nazadovanju, već prije svega o promjeni navika u digitalnom okruženju.

 



