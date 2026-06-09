Evo koji će uređaji podržavati iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 i watchOS 27

Apple je objavio i prve razvojne beta verzije novih operacijskih sustava, dok se stabilne verzije očekuju kasnije ove godine, vjerojatno nakon predstavljanja novih iPhonea

Matej Markovinović utorak, 9. lipnja 2026. u 12:13
📷 Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Apple je na ovogodišnjem WWDC-u predstavio poboljšanu Siri te novu generaciju svojih operacijskih sustava, što uključuje i iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 Goldengate i watchOS 27. 

Ako ste vlasnik nekih Appleovih uređaja i zanima vas hoćete li dobiti novu verziju softvera, u nastavku donosimo potvrđene popise podržanih uređaja. 

iOS 27

Počevši od iOS-a 27, najnovije Appleovo ažuriranje za iPhone bit će dostupno za iPhone SE (2. generacije), seriju iPhone 11 te sve novije modele.

Drugim riječima, svi iPhonei koji podržavaju iOS 26 moći će nadograditi i na iOS 27. Ipak, određene značajke Apple Intelligencea, uključujući neke nove mogućnosti Siri AI-a, bit će dostupne samo na odabranim modelima iPhonea.

iPadOS 27

Za korisnike iPada, iPadOS 27 bit će dostupan na iPadu mini (6. generacije) i novijim modelima, uključujući iPad mini s A17 Pro čipom.

Ažuriranje će također podržavati iPad (9. generacije i noviji), iPad s A16 SoC-om, iPad Air (4. generacije i noviji), modele iPad Aira pokretane M2 SoC-om i novijima te 13-inčni iPad Air. Kada je riječ o Pro modelima, iPadOS 27 bit će kompatibilan s 11-inčnim iPadom Pro (2. generacije i novijim), 12,9-inčnim iPadom Pro (4. generacije i novijim) te iPad Pro modelima opremljenima M4 ili novijim SoC-om.

macOS 27

Što se tiče macOS-a 27 Golden Gate, ažuriranje će biti dostupno na Macovima s Apple Siliconom, uključujući Mac Pro, Mac Studio (2022. i noviji), Mac mini (2020. i noviji), iMac (2021. i noviji), MacBook Pro (2020. i noviji) te MacBook Air (2020. i noviji).

Na popisu podržanih uređaja nalazi se naravno i relativno nedavno predstavljeni MacBook Neo.

watchOS 27

Na kraju, watchOS 27 bit će dostupan na Apple Watchu SE 3, Apple Watchu Series 9 i novijim modelima, kao i na modelima Watch Ultra 2 i Watch Ultra 3. To ujedno znači da je Apple ove godine prilično skratio popis podržanih satova pa će bez nadogradnje ostati veći broj starijih modela koji su podržavali prethodnu verziju sustava.

 

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