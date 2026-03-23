Instalacija Windowsa 11 uskoro bez Microsoft računa?

Jedan od direktora u Microsoftu potvrdio je da inženjeri rade na uklanjanju obveze korištenja Microsoft računa prilikom postavljanja Windowsa 11. Ova promjena ispunila bi jednu od najvećih želja korisnika

Microsoft je korisnicima obećao velika poboljšanja za Windows 11, od implementacije umjetne inteligencije do načina na koji se upravlja ažuriranjima, a čini se da bi i sam proces instalacije operativnog sustava mogao dobiti jednu dugo očekivanu preinaku. Riječ je o uklanjanju obveze korištenja Microsoft računa prilikom prvog postavljanja sustava.

Odgovarajući na upit korisnika na društvenoj mreži X, Scott Hanselman, potpredsjednik u Microsoftu, potvrdio je da softverski inženjeri sada "rade na tome". Hanselman je dio tima zaduženog za poboljšanje pouzdanosti i performansi Windowsa 11, a njegova izjava daje nadu da Microsoft napokon sluša jednu od najčešćih pritužbi svojih korisnika.

Dugogodišnja frustracija korisnika

Mogućnost postavljanja Windowsa 11 bez prijave u Microsoft račun nešto je što će korisnici zasigurno pozdraviti. Iako tehnički več postoje načini za zaobilaženje ovog zahtjeva, oni su često komplicirani i nepouzdani. Microsoft je s vremenom opciju kreiranja lokalnog računa učinio gotovo nevidljivom, prvo na Home, a zatim i na Pro verzijama sustava.

Ovaj potez oduzeo je korisnicima izbor i fleksibilnost. Mnogi jednostavno ne žele povezati svoje računalo s Microsoftovim online računom ili ga uopće ne žele imati. Tvrtka je, kako piše TechRadar, tijekom godina aktivno blokirala popularne metode za zaobilaženje, tvrdeći da korisnici tako preskaču "ključne korake postavljanja" i ostavljaju uređaje u "nepotpunom stanju". Nedavni problemi s ažuriranjem koje je korisnicima s Microsoft računom uzrokovalo probleme s prijavom u aplikacije poput Teamsa i OneDrivea samo su pojačali pozive za povratak jednostavnog lokalnog računa.

Korisnici ponovno na prvom mjestu?

Značajno je da je i sam Hanselman u svojoj objavi priznao da i on "mrzi" tu obvezu. To pokazuje da je Microsoft možda spreman promijeniti značajke u korist krajnjih korisnika, a ne isključivo u interesu tvrtke koja želi što više korisnika vezati uz svoj ekosustav.

Ovaj potencijalni zaokret dio je šire inicijative kojom Microsoft pokušava popraviti imidž Windowsa 11 nakon kritika zbog pretrpanosti suvišnim AI funkcijama i reklamama. Čini se da pritisak, kako od strane korisnika tako i regulatora poput Europske unije kroz Akt o digitalnim tržištima (DMA), napokon daje rezultate.

Iako je ovo ohrabrujuća vijest, važno je napomenuti da još uvijek nema službene potvrde ni vremenskog okvira za implementaciju ove promjene. Izjava jednog od direktora pokazatelj je dobrog smjera, no korisnici će morati pričekati da vide hoće li se obećanje i ostvariti.