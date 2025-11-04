iOS 26.1 i iPadOS 26.1 sada su dostupni za preuzimanje

Korisnici mnogih Appleovih proizvoda od danas mogu preuzeti nove inačice operativnih sustava koje donose blaga poboljšanja i neke popravke

Apple je započeo s izdavanjem iOS-a 26.1 za sve kompatibilne modele iPhonea, a za preuzimanje su također dostupni iPadOS 26.1, macOS Tahoe 26.1, watchOS 26.1 te tvOS 26.1.

Kao što smo još saznali iz testne verzije, iOS 26.1 donosi novu opciju koja omogućuje korisnicima da dodatno smanji efekt Liquid Glassa. Dodana je i mogućnost isključivanja opcije otvaranja kamere povlačenjem na zaključanom zaslonu, a tu su i poboljšanja za Apple Music, Local Capture, FaceTime audio, alarm i Apple Intelligence.

Osim toga, značajka za prijevod uživo putem AirPodsa, Live Translation, sada podržava kineski, talijanski, japanski i korejski jezik, dok je Appleova aplikacija Fitness dobila mogućnost ručnog unosa odrađenog treninga.

Što se tiče iPadOS-a 26.1, korisnici dobivaju novi način rada s više prozora pod nazivom Slide Over te novu aplikaciju za Appleov Vision Pro, ako ga, naravno, imaju. S druge strane, macOS Tahoe 26.1 donosi redizajnirano sučelje i poboljšanu sigurnost, a Image Playground sada podržava modele generiranja slika trećih strana.