iOS 26.1 i iPadOS 26.1 sada su dostupni za preuzimanje

Korisnici mnogih Appleovih proizvoda od danas mogu preuzeti nove inačice operativnih sustava koje donose blaga poboljšanja i neke popravke

Matej Markovinović utorak, 4. studenog 2025. u 19:52
📷 Foto: Apple
Foto: Apple

Apple je započeo s izdavanjem iOS-a 26.1 za sve kompatibilne modele iPhonea, a za preuzimanje su također dostupni iPadOS 26.1, macOS Tahoe 26.1, watchOS 26.1 te tvOS 26.1.

Kao što smo još saznali iz testne verzije, iOS 26.1 donosi novu opciju koja omogućuje korisnicima da dodatno smanji efekt Liquid Glassa. Dodana je i mogućnost isključivanja opcije otvaranja kamere povlačenjem na zaključanom zaslonu, a tu su i poboljšanja za Apple Music, Local Capture, FaceTime audio, alarm i Apple Intelligence.

Osim toga, značajka za prijevod uživo putem AirPodsa, Live Translation, sada podržava kineski, talijanski, japanski i korejski jezik, dok je Appleova aplikacija Fitness dobila mogućnost ručnog unosa odrađenog treninga.

Što se tiče iPadOS-a 26.1, korisnici dobivaju novi način rada s više prozora pod nazivom Slide Over te novu aplikaciju za Appleov Vision Pro, ako ga, naravno, imaju. S druge strane, macOS Tahoe 26.1 donosi redizajnirano sučelje i poboljšanu sigurnost, a Image Playground sada podržava modele generiranja slika trećih strana.

 



Potpuno novi UFPD 2 modul napajanja.

Top izbor

PRIMARE A35.2 Titan

A35.2 je snažno stereo pojačalo sa balansiranim ulazima koje koristi tehnologiju amplifikacije UFPD 2 za isporuku 200 W po kanalu u stereo konfiguraciji i 800 W u bridged mono načinu rada.

3.199 € Kupi

Čisti britanski Hi-Fi zvuk.

Akcija

FALCON ACOUSTICS LS3/5A

2-smjerni BBC licencirani monitor s Falcon B110 i T27 jedinicama, FL6/23 skretnicom i kućištem od baltik šperploče. Frekvencijski odziv 70 Hz – 20 kHz, impedancija 15 Ω, osjetljivost 82.5 dB, snaga 50–80 W.

3.439 € 4.299 € Akcija

Sada u Ronisu Velesajam.

Novi finiš

KEF LS50 Meta

Dvosistemski bass reflex zvucnici, frekvencijski odziv 79 Hz - 28 kHz, preporucena snaga pojacala 40-100W, nominalna impedancija 8 ohma

1.399 € Kupi

Jednostavan dizajn s funkcionalnom ljepotom

Novo u ponudi

TECHNICS SL-1500-C

Direktni pogon s 33/45/78 o/min, startno vrijeme 0.7 s i wow & flutter 0.025 %. Ručka od 230 mm podržava razne zvučnice, uključuje Ortofon 2M Red (5.5 mV, 20 Hz–22 kHz). Izlazi fono i linijski.

999 € Kupi

Valovod za poboljšanu multiroom integraciju.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE1 ACTIVE

125 mm keramičko-aluminijski woofer, 25 mm aluminijski visokotonac, snaga 100 W, frekvencijski raspon 42 Hz – 28 kHz, RCA i XLR ulazi, MDF kabinet

1.032 € 1.299 € Akcija

Potpuno uranjajući surround doživljaj.

Akcija

JBL kućno kino set

Kombinacija zvučnika iz JBL Stage serije s moćnim JBL MA7100HP AV receiverom daje pravi surround doživljaj koji spaja vrhunsku tehnologiju i prepoznatljiv JBL karakter.

3.349 € 3.969 € Akcija

Signature Marshall sound.

MARSHALL Major V slušalice

100+ sati bežične reprodukcije, čvrst i sklopivi dizajn, prilagodljiva M-tipka, bežično punjenje, Bluetooth LE Audio-ready.

149 € Kupi

Dokazana tehnologija unaprijeđena tehnologijom.

NAD C316 BEE V2 pojačalo

Analogno stereo integrirano pojačalo izuzetnog omjera uloženo/dobiveno sa phono stage-om, kontinuirana snaga 2 x 40W koja omogućuje stabilan rad i sa dinamički zahtjevnim zvučnicima, ulaz za slušalice i Media Player na prednjoj ploči, daljinski upravljač, PowerDrive, 5 Line Level ulaza.

449 € Kupi

Wireless audio streaming player.

AUDIOLAB 7000N Play

Bežični audio streamer s ESS Sabre ES9038Q2M DAC-om, DTS Play-Fi tehnologijom i podrškom za servise poput Spotify, TIDAL i Qobuz. Nudi AirPlay 2, multi-room funkciju, koaksijalni, optički i RCA izlaz, te frekvencijski raspon 20 Hz – 20 kHz.

689 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi