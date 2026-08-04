Kopiraj na iPhoneu, zalijepi na Windowsima? Apple radi na tom rješenju

Uslijed zahtjeva Microsofta i pravila EU-a, Apple navodno razvija mogućnost izravnog kopiranja i lijepljenja teksta i ostalog sadržaja između iPhonea i računala s Windowsima

Sandro Vrbanus utorak, 4. kolovoza 2026. u 13:31

Iako smo često kritični oko pravila Europske unije i njihove tendencije da pretjerano reguliraju tehnološki sektor, pa time ograniče određene funkcije dostupne u ostatku svijeta, ponekad takva praksa donese i nešto korisno za građane. Zbog pravila EU-a tako bi uskoro mogla biti uvedena jedna "revolucionarna" mogućnost – iPhone i Windowsi konačno bi mogli dobiti zajednički međuspremnik .

Pojednostavljeno rečeno, došao bi kraj potrebi da slike ili tekstove s iPhonea šaljete samome sebi mailom, preko clouda ili putem neke od aplikacija za chat. Umjesto toga, uskoro biste trebali moći samo kopirati i zalijepiti bilo što, na bilo kojem od vlastitih uređaja, bez obzira koji operacijski sustav koriste.

Zbog EU-a i Microsofta

Prema informacijama koje je prenio portal MacRumors, Apple radi na novoj funkciji koja će omogućiti upravo to – izravno kopiranje i lijepljenje sadržaja između iOS uređaja i Windows računala. Ovaj je projekt pokrenut nakon što je Microsoft iskoristio Appleov sustav za zahtjeve o interoperabilnosti u Europskoj uniji, uspostavljen radi usklađivanja s Aktom o digitalnim tržištima. Apple je razmatranje zahtjeva započeo u ožujku, dok je 26. lipnja predložio službeni projektni plan.

Microsoft je u svom zahtjevu detaljno opisao funkcionalnost koja bi korisnicima omogućila prenošenje teksta i podržanog sadržaja s iPhonea na Windows PC i obratno. Cilj je omogućiti izvođenje svakodnevnih zadataka bez potrebe za otvaranjem posebnih aplikacija. Prema Microsoftovu prijedlogu, sinkronizacija međuspremnika trebala bi funkcionirati kao kontinuirana pozadinska mogućnost (otprilike kao što je to unutar Appleovog ekosustava).

Appleovo predloženo rješenje omogućit će iPhoneu dijeljenje i uvoz stavki iz međuspremnika na upareni uređaj, recimo računalo s Windowsima, a korisnici će pritom morati tek jednom dati dopuštenje uparenom uređaju za sva buduća prenošenja podataka. Opcija će biti otvorena i svim ostalim proizvođačima opreme i softvera, kroz poseban Appleov kit za developere.

Tehnički složeno rješenje

Trenutačno aplikacije na iOS-u mogu čitati međuspremnik iPhonea samo ako su aktivno pokrenute u prvom planu, pri čemu je za svaku radnju kopiranja i lijepljenja potrebna izričita potvrda korisnika. Za vlastite uređaje Apple već nudi funkciju Universal Clipboard, koja omogućuje nesmetan prijenos sadržaja između iOS i macOS sustava. Microsoft se pritužio da takva ograničenja onemogućuju kontinuiranu pozadinsku sinkronizaciju s računalima i drugim povezanim uređajima koji nisu dio Appleova ekosustava.

Prema navodima iz Applea, uvođenje ove funkcije zahtijeva značajan inženjerski trud, pa dovršetak radova na njoj očekuju tek do jeseni 2027. godine. Mogućnost će najprije biti dostupna u probnoj verziji za developere, pa bi joj šira javnost mogla pristupiti tek – početkom 2028. godine. Očekuje se da će mogućnost u početku biti ograničena samo na korisnike iPhonea i Windowsa unutar Europske unije, no nije isključeno da će je Apple ponuditi i globalno.

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