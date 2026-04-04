Linux preskočio 5 posto udjela na Steamu, a Windows bilježi pad

Prema najnovijim podacima Steam ankete za ožujak 2026., Linux je dosegao rekordnih 5,33 posto tržišnog udjela. Uspjeh Steam Decka i zrelost Protona ključni su faktori, dok Windows bilježi pad

Matej Markovinović subota, 4. travnja 2026. u 10:10
📷 Foto: Unsplash
Najnoviji rezultati Steamove ankete o hardveru i softveru za ožujak 2026. godine donose povijesne vijesti za gaming zajednicu otvorenog koda. Po prvi put, Linux je prešao prag od pet posto tržišnog udjela na ovoj popularnoj platformi. Prema podacima koje je analizirao KitGuru, sustavi temeljeni na Linuxu skočili su na impresivnih 5,33 posto, što predstavlja ogroman porast od 3,10 postotnih bodova u odnosu na prethodni mjesec. Iako se dio ovog skoka može pripisati korekciji podataka vezanih za kinesko tržište, trend rasta je neosporan i dugoročan.

SteamOS kao pokretač raasta

Ovaj nevjerojatan rast nije slučajan, već je izravna posljedica kontinuiranog uspjeha Valveovog SteamOS-a, operativnog sustava koji pokreće popularnu ručnu konzolu Steam Deck. SteamOS sada čini čak 24,48 posto svih Linux instalacija na Steamu, potvrđujući da je upravo Valveov hardver glavni ambasador za igranje na Linuxu. Dodatni vjetar u leđa daje i Proton, sloj kompatibilnosti koji omogućuje pokretanje gotovo 90 posto Windows igara na Linuxu, čime je najveća prepreka za prelazak gamera gotovo u potpunosti uklonjena. Valve ne namjerava stati, što potvrđuje i nedavno izdanje SteamOS 3.8.0, koje donosi podršku za nadolazeći hardver, uključujući i novu generaciju "Steam Machine" uređaja planiranih za ovu godinu.

Dok Linux slavi, Windows ostaje dominantna sila s 92,33 posto udjela, no bilježi pad od 4,28 posto. Unutar Windows ekosustava događa se velika migracija korisnika. Windows 11 je zabilježio mjesečni skok od 10,57 posto i sada drži 66,85 posto tržišta. Taj rast ostvaren je na štetu Windowsa 10, čiji je udio pao za gotovo 15 posto i sada iznosi 25,36 posto. Čini se da je u tijeku veliki ciklus nadogradnje hardvera, pri čemu igrači masovno napuštaju stariji sustav. U međuvremenu, Appleov macOS također bilježi rast te je gotovo udvostručio svoj udio na 2,35 posto, no i dalje značajno zaostaje za Linuxom.

Hardverski trendovi i budući izazovi

Podaci o hardveru otkrivaju zanimljive trendove. Zbog globalne krize i rasta cijena memorije, 16 GB RAM-a ponovno je postalo najpopularnija konfiguracija s 40,97 posto udjela, pretekavši 32 GB. U svijetu grafičkih kartica, Nvidijin RTX 3060 vratio se na poziciju najpopularnije kartice, dok je noviji RTX 5070 već zauzeo solidnih 5,40 posto među ranim usvojiteljima. Unatoč velikom napretku, pred Linuxom i dalje stoje izazovi. Najveći problem ostaju agresivni anti-cheat sustavi koji sprječavaju igranje popularnih naslova poput Valoranta i Destinyja 2, držeći dio kompetitivne scene vezanom za Windows.

Sve u svemu, prelazak praga od pet posto nije samo simbolična pobjeda, već jasan pokazatelj da je Linux postao zrela i održiva platforma za igranje. Zahvaljujući Valveovim naporima, PC gaming tržište postaje raznovrsnije nego što je bilo desetljećima, a Linux se konačno etablirao kao ozbiljna alternativa.

 

🔥🎮 Lenovo LOQ 15AHP10 – prijenosnik koji spaja snagu, brzinu i stabilnost za svaki izazov!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 donosi AMD Ryzen 200 Series snagu i NVIDIA RTX 50 GPU za pouzdan gaming u FHD rezoluciji, uz 144Hz IPS zaslon, 60Wh bateriju i napredno hlađenje za stabilne performanse.

1.299,99 € 1.399,99 € Kupi

✨💻 Otkrij svestranost IdeaPad 5 2‑in‑1 — elegantni prijenosnik koji se pretvara u tablet i prati tvoj ritam svakog dana!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KU0005SC

IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi 16" WUXGA dodirni zaslon, snažne AMD Ryzen AI procesore, 16GB LPDDR5X memorije i 512GB SSD, uz fleksibilni 360° dizajn za rad, kreativnost i zabavu.

999,98 € 1.099,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-13%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

499,99 € 579,99 € Kupi

🌟💼 Lagani, brzi i pouzdani — IdeaPad Slim 3 je tvoj savršeni partner za posao, školu i putovanja!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

IdeaPad Slim 3 nudi 15.3" WUXGA zaslon, AMD Ryzen 7 snagu, 24GB DDR5 memorije i 1TB SSD, uz Wi‑Fi 6 i lagani, otporni dizajn — odličan za svakodnevne zadatke i mobilnost

629,99 € 699,99 € Kupi

💻🌈 Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC spaja moćan Intel H‑serije procesor, vrhunski OLED zaslon i fleksibilni 360° dizajn za maksimalnu produktivnost i kreativnost.

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KX005KSC

IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC nudi 14" WUXGA OLED touch ekran s 100% DCI‑P3 bojama, Intel Core i5‑13420H snagu, 16GB LPDDR5x RAM-a i 1TB SSD. Uz 360° pretvorivi dizajn, Digital Pen i Wi‑Fi 6, idealan je za rad, crtanje i multimediju u pokretu.

899,99 € 999,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Profesionalno ozvučenje lokala i terasa.

Odaberi uz stručan savjet

Savjetujemo vas pri odabiru zvučnika prema veličini i tipu prostora. Poslušajte ih uživo u Ronisu Velesajam i odaberite savršeno rješenje za vaš prostor.

Kupi

Technics gramofon po top cijeni

Akcija

SL-40CBT

Gramofon Technics SL-40CBT donosi preciznu, čistu i uravnoteženu reprodukciju vinila zahvaljujući Direct Drive motoru bez jezgre, s izravnim pogonom, FG sustavu detekcije brzine i aluminijskom tanjuru od 1,26 kg

649 € 799 € Kupi

Denon Home nova serija

Novo

Bluetooth, Wi-Fi, AirPlay 2

Za svoju cijenu, nova Denon Home serija zvučnika zaista donosi iznadprosječne performanse i tehnologiju, što ih čini jednim od najatraktivnijih i najzanimljivijih Denonovih bežičnih hi-fi rješenja do sada.

Kupi

Sennheiser Signature Sound.

Akcija

SENNHEISER Momentum Wireless 4

Max SPL: 106 dB na 1kHz/1 Vrms, THD: 0,3%, Impedancija: 60 ohm, Frekvencijski odaziv: 6 Hz - 22kHz, 3,5 mm TRRS, 60h baterije, Noise canceling, Mikrofon za pozive

199 € 329 € Akcija

Predstavlja vrhunac FORTE-serije.

Demo

ARGON AUDIO Forte A55 MK2

Izložbeni primjerak. Aktivni zvučnik - 4 x 80 Watta - Bluetooth 5.0, aptx-HD, optički digitalni ulaz (24bit/96kHz), HDMI ARC - MM ulaz za gramofon, izlaz za subwoofer

899 € 1.099 € Akcija

Pravi hi-fi doživljaj za filmove, glazbu i gaming.

JBL MA510

Kvalitetan kućni kino zvuk uz podršku za 4K i 8K video, Dolby Atmos i DTS:X dekodiranje, Class D pojačanje, Bluetooth i mrežni streaming te jednostavno povezivanje s televizorom, konzolama i drugim izvorima.

789 € Kupi

Snažni zvučnik za zahtjevne slušatelje.

ACOUSTIC ENERGY AE309

2.5-sistemski zvucnici sa 130mm mid-bass jedinicama i 28mm aluminijskim visokotoncem, frekvencijski raspon 38Hz -30kHz, osjetljivost 89dB, vršni SBL 115dB, snaga 175W, crossover frekvencija 296Hz / 2.56kHz, impedancija 6 ohma.

1.399 € Kupi