Linux preskočio 5 posto udjela na Steamu, a Windows bilježi pad

Najnoviji rezultati Steamove ankete o hardveru i softveru za ožujak 2026. godine donose povijesne vijesti za gaming zajednicu otvorenog koda. Po prvi put, Linux je prešao prag od pet posto tržišnog udjela na ovoj popularnoj platformi. Prema podacima koje je analizirao KitGuru, sustavi temeljeni na Linuxu skočili su na impresivnih 5,33 posto, što predstavlja ogroman porast od 3,10 postotnih bodova u odnosu na prethodni mjesec. Iako se dio ovog skoka može pripisati korekciji podataka vezanih za kinesko tržište, trend rasta je neosporan i dugoročan.

SteamOS kao pokretač raasta

Ovaj nevjerojatan rast nije slučajan, već je izravna posljedica kontinuiranog uspjeha Valveovog SteamOS-a, operativnog sustava koji pokreće popularnu ručnu konzolu Steam Deck. SteamOS sada čini čak 24,48 posto svih Linux instalacija na Steamu, potvrđujući da je upravo Valveov hardver glavni ambasador za igranje na Linuxu. Dodatni vjetar u leđa daje i Proton, sloj kompatibilnosti koji omogućuje pokretanje gotovo 90 posto Windows igara na Linuxu, čime je najveća prepreka za prelazak gamera gotovo u potpunosti uklonjena. Valve ne namjerava stati, što potvrđuje i nedavno izdanje SteamOS 3.8.0, koje donosi podršku za nadolazeći hardver, uključujući i novu generaciju "Steam Machine" uređaja planiranih za ovu godinu.

Dok Linux slavi, Windows ostaje dominantna sila s 92,33 posto udjela, no bilježi pad od 4,28 posto. Unutar Windows ekosustava događa se velika migracija korisnika. Windows 11 je zabilježio mjesečni skok od 10,57 posto i sada drži 66,85 posto tržišta. Taj rast ostvaren je na štetu Windowsa 10, čiji je udio pao za gotovo 15 posto i sada iznosi 25,36 posto. Čini se da je u tijeku veliki ciklus nadogradnje hardvera, pri čemu igrači masovno napuštaju stariji sustav. U međuvremenu, Appleov macOS također bilježi rast te je gotovo udvostručio svoj udio na 2,35 posto, no i dalje značajno zaostaje za Linuxom.

Hardverski trendovi i budući izazovi

Podaci o hardveru otkrivaju zanimljive trendove. Zbog globalne krize i rasta cijena memorije, 16 GB RAM-a ponovno je postalo najpopularnija konfiguracija s 40,97 posto udjela, pretekavši 32 GB. U svijetu grafičkih kartica, Nvidijin RTX 3060 vratio se na poziciju najpopularnije kartice, dok je noviji RTX 5070 već zauzeo solidnih 5,40 posto među ranim usvojiteljima. Unatoč velikom napretku, pred Linuxom i dalje stoje izazovi. Najveći problem ostaju agresivni anti-cheat sustavi koji sprječavaju igranje popularnih naslova poput Valoranta i Destinyja 2, držeći dio kompetitivne scene vezanom za Windows.

Sve u svemu, prelazak praga od pet posto nije samo simbolična pobjeda, već jasan pokazatelj da je Linux postao zrela i održiva platforma za igranje. Zahvaljujući Valveovim naporima, PC gaming tržište postaje raznovrsnije nego što je bilo desetljećima, a Linux se konačno etablirao kao ozbiljna alternativa.