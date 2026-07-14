Microsoft čisti Windows pretragu i uklanja promotivni sadržaj iz web rezultata

Microsoft je objavio niz izmjena okvira za pretraživanje, koje se od danas isporučuju Windows Insiderima u eksperimentalnom kanalu. Izmjene stižu postupno, kroz mehanizam kontroliranog uvođenja značajki, pa ih neće vidjeti svi testeri odmah.

Tri najave iz eksperimentalnog kanala

Tri su najave u objavi koju potpisuje Anderson Aiziro iz tima Bing Search.

Prva je smirenija početna ploha pretrage: početni zaslon pojednostavljen je kako bi se smanjio vizualni nered i olakšao brz povratak na nedavne pretrage.

Microsoft

Druga je jasnije označavanje rezultata: pretraga sada bolje pokazuje odakle rezultat dolazi, radi li se o aplikaciji, postavci, datoteci, web rezultatu ili prijedlogu iz trgovine, tako da se prije klika lakše razabire kamo klik vodi.

Microsoft

Treća, i korisnicima najzanimljivija, jest uklanjanje promotivnog sadržaja iz web rezultata: umjesto da najprije ponudi povezane proizvode i promocije, pretraga sada prikazuje najrelevantniji odgovor, čime bi rezultati trebali djelovati usredotočenije i manje ometajuće.

Microsoft

Kriza identiteta okvira za pretraživanje

Popis zvuči skromno dok se ne usporedi s problemima koje rješava. Okvir za pretraživanje godinama je patio od krize identiteta: korisnik pritisne tipku Windows i utipka ime aplikacije, dokumenta ili postavke, a operativni sustav to prečesto shvati kao priliku da otvori Bing, predloži web odgovor ili preusmjeri pogrešno utipkani lokalni upit u preglednik. Uklanjanje promocija stoga nije kozmetika, nego priznanje da okvir za pretraživanje pripada korisniku, a ne oglašivačkom ekosustavu koji je Microsoft godinama gradio oko njega.