Microsoft čisti Windows pretragu i uklanja promotivni sadržaj iz web rezultata
Sve sluti na poznato: očistiti smetnju, pokupiti pohvale, pa postupno ponovno naseliti oslobođeni prostor, pri čemu današnje Bing poveznice lako postaju sutrašnji prijedlozi Copilota.
Microsoft je objavio niz izmjena okvira za pretraživanje, koje se od danas isporučuju Windows Insiderima u eksperimentalnom kanalu. Izmjene stižu postupno, kroz mehanizam kontroliranog uvođenja značajki, pa ih neće vidjeti svi testeri odmah.
Tri najave iz eksperimentalnog kanala
Tri su najave u objavi koju potpisuje Anderson Aiziro iz tima Bing Search.
Prva je smirenija početna ploha pretrage: početni zaslon pojednostavljen je kako bi se smanjio vizualni nered i olakšao brz povratak na nedavne pretrage.
Druga je jasnije označavanje rezultata: pretraga sada bolje pokazuje odakle rezultat dolazi, radi li se o aplikaciji, postavci, datoteci, web rezultatu ili prijedlogu iz trgovine, tako da se prije klika lakše razabire kamo klik vodi.
Treća, i korisnicima najzanimljivija, jest uklanjanje promotivnog sadržaja iz web rezultata: umjesto da najprije ponudi povezane proizvode i promocije, pretraga sada prikazuje najrelevantniji odgovor, čime bi rezultati trebali djelovati usredotočenije i manje ometajuće.
Kriza identiteta okvira za pretraživanje
Popis zvuči skromno dok se ne usporedi s problemima koje rješava. Okvir za pretraživanje godinama je patio od krize identiteta: korisnik pritisne tipku Windows i utipka ime aplikacije, dokumenta ili postavke, a operativni sustav to prečesto shvati kao priliku da otvori Bing, predloži web odgovor ili preusmjeri pogrešno utipkani lokalni upit u preglednik. Uklanjanje promocija stoga nije kozmetika, nego priznanje da okvir za pretraživanje pripada korisniku, a ne oglašivačkom ekosustavu koji je Microsoft godinama gradio oko njega.