Microsoft gasi OneDrive na starijim verzijama Windowsa 10

Microsoft je potvrdio da od kolovoza 2026. prekida podršku za aplikaciju OneDrive na verzijama Windows 10 21H2 i starijima. Milijuni korisnika morat će nadograditi sustav ili riskirati gubitak funkcionalnosti i sigurnosti podataka

Matej Markovinović utorak, 21. srpnja 2026. u 07:08

Počevši od 15. kolovoza 2026. godine, Microsoft će prekinuti isporuku ažuriranja za OneDrive na računalima koja koriste Windows 10 u verziji 21H2 ili bilo kojoj starijoj. Ova odluka označava postupan, ali siguran kraj funkcionalnosti popularnog servisa za pohranu u oblaku na milijunima uređaja diljem svijeta. 

Što se točno mijenja i koga se tiče?

Prekid podrške znači da aplikacija OneDrive na starijim verzijama Windowsa 10 više neće primati nove značajke, ispravke grešaka niti, što je najvažnije, sigurnosne zakrpe. Iako će sama aplikacija možda nastaviti funkcionirati i nakon spomenutog datuma, Microsoft više neće jamčiti njezinu stabilnost. S vremenom, zbog promjena u sustavu i pojave novih bugova, aplikacija bi mogla postati potpuno neupotrebljiva, a podaci korisnika izloženi rizicima.

Dobra je vijest da nisu pogođeni svi korisnici Windowsa 10. Oni koji koriste posljednju verziju, poznatu kao 22H2, nastavit će primati ažuriranja za OneDrive sve do 10. listopada 2028. godine. Međutim, važno je napomenuti da je 22H2 ujedno i konačna verzija "desetke", a svaka sljedeća nadogradnja podrazumijeva prelazak na potpuno novi operativni sustav, Windows 11, koji sa sobom donosi i određena hardverska ograničenja.

Prema podacima Statcountera, Windows 10 i dalje se koristi na oko 28 posto svih Windows računala, dok Windows 11 dominira s gotovo 70 posto tržišnog udjela. Ovi brojevi pokazuju da će promjena utjecati na milijune korisnika koji se još uvijek oslanjaju na stariji sustav.

Još jedan poticaj za prelazak na Windowse 11

Stručnjaci za kibernetičku sigurnost redovito upozoravaju na opasnosti korištenja softvera bez podrške. Nedostatak sigurnosnih ažuriranja čini sustave iznimno ranjivima na zlonamjerni softver i kibernetičke napade. Stoga Microsoft, umjesto da nudi savjete kako zadržati kompatibilnost, izravno potiče pogođene korisnike da naprave ključan korak i nadograde svoj operativni sustav na Windows 11. Za one čiji hardver to ne podržava, prelazak na verziju Windows 10 22H2 privremeno je rješenje koje im kupuje još nekoliko godina mira.

Kao alternativna opcija za one koji su iz bilo kojeg razloga prisiljeni ostati na starijim verzijama, uvijek postoji mogućnost pristupa OneDriveu putem web preglednika. Iako je to manje praktično rješenje od izravne sinkronizacije s desktop aplikacijom, ono osigurava da korisnici neće izgubiti pristup svojim datotekama.

 

💻🌈 Lenovo Yoga 9 – premium 2‑in‑1 snaga, elegancija i vrhunske performanse za rad i uživanje bez kompromisa!

-10% + POKLON

Laptop LENOVO Yoga 9 - 83LC001HSC

Lenovo Yoga 9 ima snažan Intel U7 procesor, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za brz i pouzdan rad, uz 14" zaslon i fleksibilni 2‑u‑1 dizajn koji omogućuje korištenje kao laptop ili tablet za maksimalnu produktivnost i mobilnost.

2069,99 € 2299,99 € Kupi

💻🌈 Fleksibilan i elegantan, Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 savršen je za rad, kreativu i svakodnevnu produktivnost u svakom načinu korištenja.

-10% + POKLON

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KR006BSC

Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi svestranost uz 360° dizajn koji omogućuje korištenje kao laptop ili tablet. Opremljen je Intel U5 procesorom, 16 GB RAM-a i prostranim 1 TB SSD‑om za brz i učinkovit rad, dok 14" zaslon pruža odlično iskustvo za rad, kreativne zadatke i svakodnevnu upotrebu.

1069,99 € 1189,99 € Kupi

🎮⚡ Moćan i spreman za izazove, Lenovo LOQ 15 donosi vrhunske performanse za gaming i zahtjevne zadatke bez kompromisa.

-100 € + POKLON

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 kombinira Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za brz rad i dovoljno prostora. Uz Nvidia RTX 5050 grafiku pruža odlično gaming iskustvo i rad u zahtjevnim aplikacijama, dok optimizirano hlađenje osigurava stabilne performanse i pri većem opterećenju.

1299,99 € 1399,99 € Kupi

💻🔥 Moderan i lagan, Lenovo IdeaPad Slim 3 donosi odličan balans snage i mobilnosti za svakodnevni rad i produktivnost.

-9%

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K7006SSC

Lenovo IdeaPad Slim 3 s Ryzen 5 procesorom i 16 GB RAM-a nudi brz i stabilan rad u više aplikacija istovremeno. Tanak i moderan dizajn uz 512 GB SSD omogućuje brzi pristup podacima, dok je laptop odličan izbor za produktivnost, rad od kuće i svakodnevne obaveze.

569,98 € 629,99 € Kupi

💻✨ Jednostavan, pouzdan i praktičan, Lenovo IdeaPad 1 idealan je izbor za svakodnevni rad, učenje i bezbrižno korištenje.

Laptop LENOVO Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo IdeaPad 1 donosi pouzdane performanse za svakodnevne zadatke uz AMD Ryzen 3 procesor, 16 GB RAM-a i brzi 512 GB SSD. 15,6" zaslon pruža ugodno iskustvo rada i preglednosti, dok lagan i jednostavan dizajn čini ovaj laptop idealnim za učenje, posao i osnovnu multimediju.

579,99 € Kupi

💻💼 Svestran i pouzdan, HP 15 idealan je izbor za svakodnevni rad, učenje i multimediju.

Laptop HP 15-fc0277nm - CZ9C6EA

HP 15 kombinira AMD Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 512 GB SSD za brz i učinkovit rad. 15,6" zaslon pruža ugodno iskustvo korištenja, dok pouzdan dizajn čini ovaj laptop odličnim izborom za svakodnevne zadatke, učenje i multimediju.

679,99 € Kupi

🎮🚀 Snažan i spreman za akciju, Acer Nitro V 15 idealan je izbor za gaming i zahtjevne zadatke bez kompromisa.

Laptop ACER Nitro V 15 - NH.QPFEX.00K

Acer Nitro V 15 ističe se po snažnim performansama uz AMD Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 512 GB SSD, uz NVIDIA RTX grafiku za glatko igranje i zahtjevne zadatke. Robusan dizajn i učinkovito hlađenje osiguravaju stabilan rad tijekom dugih gaming i radnih sesija.

999,99 € Kupi

🎯⚡ Snažan, brz i moderan, Lenovo IdeaPad Slim 3 nudi vrhunske performanse za produktivnost, multitasking i rad bez zastoja.

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

Lenovo IdeaPad Slim 3 ima Ryzen 7 snagu, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za iznimno brz rad i dovoljno prostora. 15,3" zaslon pruža ugodno iskustvo korištenja, dok je odličan izbor za zahtjevniji multitasking, rad i svakodnevnu produktivnost.

699,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Kompaktan bežični Hi-Fi sustav.

Akcija

KEF LSX II Soundwave

11. generacija Uni-Q zvučničkih jedinica, 200 W ukupne snage, do 24-bit/384 kHz rezolucija, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, AirPlay 2, Chromecast, HDMI ARC, USB-C, optički ulaz, 3,5 mm AUX, izlaz za subwoofer

1.159 € 1.450 € Akcija

Hiper-realistično audio iskustvo.

Akcija

KEF XIO soundbar

5.1.2 kanalni sustav, 820 W ukupne snage, 6 x Uni-Q MX drivera, 4 x P185 LF bass drivera, Dolby Atmos, DTS:X, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, HDMI eARC, optički ulaz, RCA izlaz za subwoofer

1.949 € 2.299 € Akcija

Finely tuned stereo zvuk.

Akcija

SONOS ERA 100

Apple AirPlay 2, Bluetooth®, Humidity resistant, Line in, Touch controls, Trueplay™, Voice enabled, WiFi.

279 € 299 € Akcija

Slimline stereo pojačalo s 45 W po kanalu.

Akcija

MARANTZ PM6007

2x 45 W (8 Ω), 2x 60 W (4 Ω), 20 Hz–20 kHz, HDAM-SA3, DAC AK4490, 192 kHz/24-bit, 2 optička + 1 koaksijalni ulaz, phono MM, 5 analognih ulaza, subwoofer izlaz, zvučnici A/B

499 € Kupi