Microsoft gasi OneDrive na starijim verzijama Windowsa 10

Microsoft je potvrdio da od kolovoza 2026. prekida podršku za aplikaciju OneDrive na verzijama Windows 10 21H2 i starijima. Milijuni korisnika morat će nadograditi sustav ili riskirati gubitak funkcionalnosti i sigurnosti podataka

Počevši od 15. kolovoza 2026. godine, Microsoft će prekinuti isporuku ažuriranja za OneDrive na računalima koja koriste Windows 10 u verziji 21H2 ili bilo kojoj starijoj. Ova odluka označava postupan, ali siguran kraj funkcionalnosti popularnog servisa za pohranu u oblaku na milijunima uređaja diljem svijeta.

Što se točno mijenja i koga se tiče?

Prekid podrške znači da aplikacija OneDrive na starijim verzijama Windowsa 10 više neće primati nove značajke, ispravke grešaka niti, što je najvažnije, sigurnosne zakrpe. Iako će sama aplikacija možda nastaviti funkcionirati i nakon spomenutog datuma, Microsoft više neće jamčiti njezinu stabilnost. S vremenom, zbog promjena u sustavu i pojave novih bugova, aplikacija bi mogla postati potpuno neupotrebljiva, a podaci korisnika izloženi rizicima.

Dobra je vijest da nisu pogođeni svi korisnici Windowsa 10. Oni koji koriste posljednju verziju, poznatu kao 22H2, nastavit će primati ažuriranja za OneDrive sve do 10. listopada 2028. godine. Međutim, važno je napomenuti da je 22H2 ujedno i konačna verzija "desetke", a svaka sljedeća nadogradnja podrazumijeva prelazak na potpuno novi operativni sustav, Windows 11, koji sa sobom donosi i određena hardverska ograničenja.

Prema podacima Statcountera, Windows 10 i dalje se koristi na oko 28 posto svih Windows računala, dok Windows 11 dominira s gotovo 70 posto tržišnog udjela. Ovi brojevi pokazuju da će promjena utjecati na milijune korisnika koji se još uvijek oslanjaju na stariji sustav.

Još jedan poticaj za prelazak na Windowse 11

Stručnjaci za kibernetičku sigurnost redovito upozoravaju na opasnosti korištenja softvera bez podrške. Nedostatak sigurnosnih ažuriranja čini sustave iznimno ranjivima na zlonamjerni softver i kibernetičke napade. Stoga Microsoft, umjesto da nudi savjete kako zadržati kompatibilnost, izravno potiče pogođene korisnike da naprave ključan korak i nadograde svoj operativni sustav na Windows 11. Za one čiji hardver to ne podržava, prelazak na verziju Windows 10 22H2 privremeno je rješenje koje im kupuje još nekoliko godina mira.

Kao alternativna opcija za one koji su iz bilo kojeg razloga prisiljeni ostati na starijim verzijama, uvijek postoji mogućnost pristupa OneDriveu putem web preglednika. Iako je to manje praktično rješenje od izravne sinkronizacije s desktop aplikacijom, ono osigurava da korisnici neće izgubiti pristup svojim datotekama.