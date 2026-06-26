Microsoft ipak produžio podršku za Windows 10

Korisnici Windowsa 10 dobivaju još godinu dana sigurnosnih nadogradnji. Podrška je prvotno trebala završiti ovoga listopada, no Microsoft ju je produljio do listopada 2027. godine

Iako Microsoft već godinama potiče korisnike na prelazak na Windows 11, čini se da velik broj njih i dalje ostaje vjeran Windowsu 10. Zbog toga je tvrtka odlučila produljiti program proširene sigurnosne podrške (Extended Security Updates – ESU) za još godinu dana.

Naime, program ESU prvotno je trebao završiti 13. listopada 2026., kada je za Windows 10 trebala prestati isporuka sigurnosnih nadogradnji. Prema novim informacijama, podrška je sada produžena do 12. listopada 2027., što korisnicima omogućuje još godinu dana zaštite od sigurnosnih prijetnji.

Program proširene sigurnosne podrške namijenjen je ubale korisnicima koji su prijavljeni Microsoftovim računom na Windowsu 10, a predstavlja svojevrsni kompromis za one koji iz različitih razloga još nisu spremni prijeći na Windows 11.

Microsoft zasad nije objavio hoće li nakon listopada 2027. ponovno produljiti podršku za Windows 10.