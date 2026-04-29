Microsoft objavio povijesni izvorni kôd najranijih verzija DOS-a

Microsoft je, povodom obilježavanja 45. godišnjice objave operacijskog sustava 86-DOS 1.00, učinio javno dostupnima izvorni kôd najranijih otkrivenih verzija DOS-a. Time nastavlja svoju inicijativu očuvanja povijesti softvera, započetu 2018. godine. Ovaj najnoviji pothvat obuhvaća materijale koji prethode čak i verziji PC-DOS 1.00, čime se pruža dosad neviđen pogled u same početke osobnog računalstva. Projekt je rezultat rada tima povjesničara i stručnjaka za očuvanje digitalne baštine, predvođenih Yufengom Gaom i Richom Cinijem.

Uvid u autentični razvojni proces

Glavnina objavljenih materijala temelji se na fizičkim ispisima koda koje je sačuvao Tim Paterson, izvorni autor sustava 86-DOS. Tim stručnjaka pažljivo je locirao, skenirao i transkribirao ove dokumente kako bi postali digitalno dostupni. Objavljeni podaci ne uključuju samo gotov kôd, već i razvojne "snapshotove" kernela PC-DOS 1.00 te izvorne zapise samog asemblera koji je korišten za pisanje sustava.

Ono što ovu objavu čini posebnom nisu samo programske linije, već i popratni artefakti. Uz kôd su objavljene i Patersonove rukom pisane bilješke koje dokumentiraju tijek razvoja, precizne vremenske okvire implementacije pojedinih funkcija, pa čak i zabilježene pogreške te načine na koje su ispravljane. Među datotekama se nalaze i rane verzije dobro poznatih uslužnih programa poput CHKDSK-a, što omogućuje detaljno proučavanje arhitekture tadašnjeg softvera.

Tim Paterson

Povijesni materijal nudi rijetku priliku za proučavanje razvoja operativnog sustava u stvarnom vremenu, onako kako se on zaista odvijao, a ne kroz naknadne rekonstrukcije. Microsoft naglašava da je proces pripreme uključivao opsežne pravne revizije, arhivski rad i tehničku validaciju kako bi se osiguralo da ovi povijesno važni sustavi budu dostupni široj javnosti na odgovoran i transparentan način.

Očuvanje baštine za buduće generacije

Ova objava nadovezuje se na ranije uspješne projekte otvaranja koda za MS-DOS verzije 1.25, 2.11 i 4.0. Cilj Microsofta je, kažu, omogućiti znanstvenicima, entuzijastima i programerima proučavanje softverskih temelja na kojima je izgrađena moderna industrija. Otvaranje koda nije samo čin dijeljenja tehnologije, već i čin priznavanja važnosti softverske arheologije u očuvanju zajedničke povijesti.

Riznica dokumenata i programskih kodova, koji su izrodili modernu PC eru kakvu poznajemo, dostupna je na GitHubu.