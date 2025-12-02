Microsoft potvrdio neobičan bug u Windowsima 11: Ikona za lozinku postala je nevidljiva

Korisnici Windowsa 11 ponovno se suočavaju s problemima nakon ažuriranja. Microsoft je priznao grešku zbog koje nestaje ikona za lozinku na zaslonu za prijavu, a trenutno rješenje koje nude pomalo je komično. Službeni popravak još se čeka

Čini se da se povijest ponavlja kada su u pitanju ažuriranja za Microsoftov operativni sustav. Još jedno problematično ažuriranje zadaje glavobolje korisnicima, prisiljavajući tehnološku mega kompaniju da ponovno izdaje savjete za zaobilazna rješenja umjesto konkretnog popravka. Prema izvješću koje donosi Forbes, ovaj problem pogađa širok spektar Windows računala, a korijeni problema sežu još u ažuriranja iz kolovoza.

Situacija s kvalitetom nadogradnji za Windows 11 u posljednje vrijeme nije idealna. Nakon problema s WinRE particijama i niza hitnih zakrpa, sada se korisnici suočavaju s "fantomskom" ikonom za lozinku. Portal Windows Latest nedavna je ažuriranja opisao prilično oštro, nazivajući ih "katastrofom".

O čemu se točno radi? Microsoft je priznao da nakon ažuriranja računala korisnici mogu primijetiti kako ikona za lozinku jednostavno nije vidljiva u opcijama prijave na zaključanom zaslonu. No, stvar je u tome da gumb nije nestao – on je samo sakriven.

Službeno objašnjenje iz Microsofta sugerira da, ako pokazivačem miša prijeđete preko mjesta gdje bi se ikona trebala nalaziti, vidjet ćete da je gumb za lozinku i dalje funkcionalan. Dakle, on je tamo, samo ga ne vidite. Microsoft navodi kako "rade na rješavanju ovog problema i pružit će informacije čim budu dostupne", no za sada je jedina opcija igrati igru skrivača s vlastitim zaslonom za prijavu.

Ovo "rješenje" izazvalo je podosta sarkastičnih komentara u tech zajednici. Kako navodi Windows Latest, Microsoftovo zaobilazno rješenje zapravo je smiješno jer kompanija od vas traži da pogađate gdje se ikona nalazi. Ako je ne možete pronaći, savjetuju nasumično klikanje po zaključanom zaslonu u nadi da ćete aktivirati polje za unos lozinke.

Srećom, većina korisnika danas koristi Windows Hello PIN ili biometriju za prijavu, pa im ova ikona neće trebati svakodnevno. Ipak, u situacijama kada biometrija zakaže ili zaboravite PIN, prebacivanje na klasičnu lozinku moglo bi postati frustrirajuće iskustvo jer opcija vizualno ne postoji.

Iako Microsoft nije precizirao točan broj pogođenih korisnika, s obzirom na to da problem zahvaća sva računala s verzijama ažuriranja od kolovoza naovamo, riječ je o velikom broju uređaja. Dok čekamo pravu zakrpu, preostaje nam samo intuitivno klikanje po praznom prostoru.