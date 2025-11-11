Milijuni korisnika Windows 10 imaju 48 sati za ključnu odluku

Microsoft završava s općom podrškom za Windows 10. Saznajte kako besplatno aktivirati proširena sigurnosna ažuriranja (ESU) i zaštititi svoje računalo od novih prijetnji prije isteka roka

Nakon turbulentnog razdoblja koje je uključivalo prestanak opće podrške za Windows 10 sustav i nekoliko hitnih ažuriranja za Windows 11, Microsoft sada stavlja konačnu točku na podršku za svoj najpopularniji operativni sustav. Prema analizi objavljenoj u časopisu Forbes, iako je službeni kraj podrške bio 14. listopada, stvarni rizik za korisnike počinje upravo ovog tjedna.

Svi korisnici sustava Windows 10 dobili su posljednje opće sigurnosne zakrpe u listopadu, što im je pružilo privremenu zaštitu. Međutim, ta zaštita istječe s dolaskom sljedećeg "Patch Tuesday" ciklusa ažuriranja (redovnog mjesečnog dana kada Microsoft objavljuje sigurnosne zakrpe). Nakon tog datuma, sigurnosne ispravke bit će dostupne isključivo korisnicima koji se prijave za Microsoftov program besplatnih proširenih sigurnosnih ažuriranja (ESU). Podaci su alarmantni – procjenjuje se da oko 40% svih Windows korisnika, odnosno nevjerojatnih 560 milijuna ljudi, i dalje koristi Windows 10.

No, tvrtka upozorava da će "uređaji biti znatno ranjiviji na viruse i malware" u razdoblju prije prijave. S obzirom na povijest sigurnosnih propusta, odgađanje ove odluke predstavlja ozbiljan rizik. Srećom, Microsoft je omogućio prijavu za ESU program u bilo kojem trenutku sve do konačnog isteka 13. listopada 2026. godine. Jednom kada se prijavite, primit ćete sva kumulativna ažuriranja kako bi vaše računalo bilo u potpunosti zaštićeno.

ESU program je besplatan za korisnike, a uvjeti za besplatnu prijavu uključuju posjedovanje licencirane verzije sustava Windows 10, redovitu prijavu na Microsoft račun te sinkronizaciju postavki računala s uslugom OneDrive. Ako želite izbjeći ove korake, ESU licencu moguće je kupiti po cijeni od 30 dolara (plus porez).

Naravno, ako vaše računalo ispunjava hardverske preduvjete, najbolja i najsigurnija opcija ostaje nadogradnja na Windows 11. Taj sustav nudi napredniju zaštitu u odnosu na ESU program, koji bi se trebao smatrati privremenim rješenjem za održavanje, a ne potpunim produženjem životnog vijeka sustava.

Bez obzira na to koju opciju odabrali, naša je preporuka da ne ulazite u sljedeći tjedan bez barem aktiviranog ESU programa. Ako koristite poslovno računalo, dostupne su vam i druge, skuplje, ali dugoročnije opcije podrške.