OnePlus, Oppo i Realme uskoro bi mogli dijeliti isti OS

OnePlus, Oppo i Realme mogli bi uskoro napraviti još jedan korak prema objedinjavanju svojih softverskih platformi. Kako navodi SmartPrix, nakon spajanja OxygenOS-a i ColorOS-a, koje je najavljeno još 2021. godine, Oppo sada planira u ColorOS integrirati i Realme UI.

Time bi sva tri brenda koristila isti operativni sustav, čime bi se pojednostavio razvoj softvera i smanjili troškovi istraživanja i razvoja. Iako bi uređaji i dalje nosili različita imena brendova, razlike u softverskom iskustvu između njih mogle bi postati minimalne.

Navodna promjena dio je šire strategije reorganizacije poslovanja. Tako se tvrdi da će se OnePlus ubuduće usredotočiti isključivo na tržišta Kine i Indije, dok će se njegovo poslovanje na ostalim tržištima postupno smanjivati. Takav razvoj događaja već se može naslutiti u Europi, gdje OnePlus u pojedinim državama korisnike usmjerava prema Oppovim uređajima, dok je dio ponude na nekim tržištima znatno smanjen.

S druge strane, Realme bi se navodno trebao povući s kineskog tržišta i fokusirati na međunarodna tržišta. Iako su se i ranije pojavljivale informacije o mogućem približavanju OnePlusa i Realmea, prema ovim navodima Indija bi mogla ostati jedino tržište na kojem će se njihovo poslovanje značajnije preklapati.

No, valja napomenuti da Oppo, OnePlus i Realme za sada nisu službeno potvrdili ove informacije.