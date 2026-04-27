Po novome veća kontrola i fleksibilnost Windows Updatea

Microsoft je predstavio niz poboljšanja za Windows Update koji korisnicima pružaju neograničenu mogućnost odgode ažuriranja, kao i veću slobodu pri gašenju računala bez instalacije ažuriranja

Sandro Vrbanus ponedjeljak, 27. travnja 2026. u 12:14

Posljednjih dana Microsoft je u nekoliko navrata objavio informacije koje se tiču mnogih korisnika Windowsa, a u pravilu su to promjene koje korisnici sami traže – pa su ih u centrali odlučili (napokon) poslušati. Osim što su objavljene promjene vezane za Copilot i njegovo "kroćenje", pa potom i one vezane za program Insider, najavljene su i značajne promjene u načinu na koji Windows upravlja ažuriranjima, koje će dati korisnicima više izbora i slobode.

Nema ograničenja u odgodama

Prema objavi na službenom blogu, i ove su funkcije proizašle su iz izravnih povratnih informacija korisnika koji su godinama zahtijevali veću kontrolu nad trenutkom instalacije softverskih zakrpa. Ključna promjena odnosi se na mogućnost pauziranja ažuriranja, koja napokon više neće biti strogo ograničena.

Korisnici sada mogu koristiti novi kalendarski prikaz kako bi odabrali točan datum do kada žele pauzirati ažuriranja, do 35 dana unaprijed. Ono što ovu nadogradnju čini posebno važnom jest mogućnost neograničenog produživanja tog razdoblja. Jednom kad inicijalnih 35 dana istekne, korisniku će se ponovno ponuditi da odabere datum završetka pauze – onoliko puta koliko mu je potrebno. Time se praktički omogućuje odgoda ažuriranja na neodređeno vrijeme.

Odgađajte update do mile volje

Kontrola nad sustavom

Osim fleksibilnijeg pauziranja, Microsoft je riješio i jednu od najčešćih zamjerki korisnika – prisilno ažuriranje prilikom gašenja ili ponovnog pokretanja uređaja. U novoj verziji, izbornik Power uvijek će sadržavati standardne opcije "Shut down" i "Restart" bez obveze instalacije dostupnih zakrpa. Time se eliminira situacija u kojoj su korisnici bili primorani čekati završetak ažuriranja u trenucima kada su željeli brzo isključiti svoje računalo.

Gašenje bez ažuriranja? Je li to san ili java?

Sve navedene promjene uvedene su u verzije Windowsa za insajdere u novom kanalu Experimental, što ne jamči da će biti implementirane i u stabilnu finalnu verziju – ali sudeći prema tonu objave i smjeru u kojem Microsoft ide, takav je ishod vrlo vjerojatan.

