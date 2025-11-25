Poznato je kako će se zvati Googleov spoj Android i ChromeOS-a

Google je objavio oglas za produkt menadžera koji bi radio na AluminiumOS-u, tvrtkinom novom OS-u koji predstavlja spoj Androida i ChromeOS-a

Matej Markovinović utorak, 25. studenog 2025. u 18:15
📷 Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Google je još ovoga ljeta potvrdio da se njihova dva operativna sustava, Android i ChromeOS, spajaju u jedan jedinstveni sustav. Od tada se nije previše govorilo o tome, sve do sada kada je Android Authority otkrio Googleov oglas za posao produkt menadžera koji bi radio na „novom operativnom sustavu s umjetnom inteligencijom u svojoj srži“.

Oglas otkriva i naziv novog sustava, AluminiumOS, te navodi da će biti temeljen na Androidu. Navedeno je da i Google ovim OS-om cilja na uređaje početne, srednje i premium klase, što znači da pokrivaju svaki rang.

Međutim, čini se da ChromeOS neće odmah nestati. Prema oglasu, tim kojeg će voditi produkt menadžer bit će zadužen za stvaranje “portfelja uređaja s ChromeOS-om i AluminiumOS-om” kroz razne formate i cjenovne razine. Spominje se i potreba za kreiranjem strategije kako “prevesti Google s ChromeOS-a na AluminiumOS”, što navodi na to da je dugoročni plan postupno ugasiti ChromeOS i zamijeniti ga novom alternativom.

Također, naziv AluminiumOS vjerojatno je referenca na Chromium, open-source temelj ChromeOS-a. Više informacija bit će poznato u sljedećim mjesecima.

 



Naš favorit mjeseca

Pro-Ject & Elipson

Izvrsna kombinacija gramofona Pro-Ject Debut Carbon EVO i aktivnih zvučnika Elipson Horus 6 Active BT – jednostavan sistem sa odličnim hi-fi zvukom koji preporučujemo svakome tko voli topli zvuk vinila. Dovoljno je spojiti gramofon i zvučnike, bez potrebe za dodatnim pojačalom.

Kupi

Snažni i profinjeni Hi-Fi zvučnici.

Akcija

FOCAL Vestia N3

Vestia No3 je elegantan trostazni samostojeći zvučnik koji pruža izvanredne performanse. Slijedeći trag modela Aria 936, Vestia No3 donosi linearno i iznimno neutralno slušanje.

2.099 € 2.999 € Akcija

Vodeći model NAD-ove klasične serije integriranih pojačala.

Akcija

NAD C 399 pojačalo

Bluetooth ulaz s Hi-res AptX®Adaptive tehnologijom, 3 digitalna ulaza s koaksijalnim i Toslink prikljuccima, DAC s ESS ES9038K2M DAC cipom, 4 analogna ulaza ukljucujuci MM phono stage, Class G topologija pojacala za ultra nisku distorziju, izlazna snaga 90W po kanalu pri 8O, 150W pri 4O.

1.759 € 2.199 € Akcija

KEF Music Integrity Engine.

Akcija

KEF LSX II LT

Ugradena snaga pojacala 200W Max rezolucija izvora Do 24bit/384kHz DSD Wireless platforma W2 bežicna platforma Podržani streaming protokoli AirPlay 2 Google Chromecast UPnP kompatibilno Bluetooth 5.0 Streaming usluge Spotify Tidal Amazon Music Qobuz Deezer QQ Music Internet radio

799 € 999 € Kupi