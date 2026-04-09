Ubuntu 26.04 LTS podiže preporučene zahtjeve na 6 GB RAM-a

Ubuntu 26.04 LTS prvi put od 2019. povećava preporučene sistemske zahtjeve na 6 GB RAM-a, dok zahtjevi za procesor i pohranu ostaju nepromijenjeni

Nova verzija Ubuntua, Ubuntu 26.04 LTS, donosi povećanje minimalnih sistemskih zahtjeva i to prvi put nakon 2019. godine. Prema službenim specifikacijama, za korištenje desktop inačice sada se preporučuje najmanje 6 GB RAM-a, uz dvojezgreni procesor od 2 GHz i 25 GB slobodnog prostora na disku. Prema tome, zahtjevi za procesor i pohranu ostaju nepromijenjeni.

Release Godina RAM CPU Disk 12.04 LTS (Precise Pangolin) 2012 384 MB (32-bit), 512 MB (64-bit) 1 GHz 5 GB 14.04 LTS (Trusty Tahr) 2014 1 GB 1 GHz 5 GB 18.04 LTS (Bionic Beaver) 2018 4 GB 2 GHz dvojezgreni (64-bit) 25 GB 26.04 LTS (Resolute Raccoon) 2026 6 GB 2 GHz dvojezgreni (64-bit) 25 GB

Napomena: Tablica prikazuje zahtjeve od verzije 12.04 za desktop izdanje i samo gdje je bilo promjena. Zahtjevi se nisu mijenjali u Ubuntu 16.04 LTS, Ubuntu 20.04 LTS i Ubuntu 22.04 LTS.

Je li Ubuntu 26.04 zahtjevniji?

Iako na papiru traži više RAM-a, Ubuntu 26.04 nije nužno značajno zahtjevniji sam po sebi. Povećanje preporučenog RAM-a više je rezultat promjena u načinu korištenja računala nego samog operacijskog sustava.

Moderni softver, uključujući GNOME, web preglednike i aplikacije koje korisnici istovremeno pokreću, postao je osjetno zahtjevniji. Upravo zato nova preporuka bolje odražava stvarne uvjete multitaskinga nego raniji tehnički minimum.

Što ako imate manje od 6 GB RAM-a?

Dobra vijest je da se Ubuntu 26.04 LTS i dalje može instalirati na uređaje s manje od 6 GB RAM-a, pod uvjetom da imaju najmanje 25 GB prostora na disku. No, naravno, cijelo iskustvo korištenja može biti sporije i manje responzivno.

Međutim, dobra je vijest ta da i za starija ili slabija računala postoje alternativna rješenja. Lakše varijante sustava, kao što je Lubuntu, traže znatno slabiji hardver, a napredniji korisnici uvijek mogu iskoristiti netboot instalaciju i složiti minimalan sustav prema vlastitim potrebama.

Za serversku verziju zahtjevi su još niži, pa se Ubuntu Server može pokrenuti već s oko 1,5 GB RAM-a, ovisno o konkretnoj namjeni.