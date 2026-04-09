Ubuntu 26.04 LTS podiže preporučene zahtjeve na 6 GB RAM-a
Ubuntu 26.04 LTS prvi put od 2019. povećava preporučene sistemske zahtjeve na 6 GB RAM-a, dok zahtjevi za procesor i pohranu ostaju nepromijenjeni
Nova verzija Ubuntua, Ubuntu 26.04 LTS, donosi povećanje minimalnih sistemskih zahtjeva i to prvi put nakon 2019. godine. Prema službenim specifikacijama, za korištenje desktop inačice sada se preporučuje najmanje 6 GB RAM-a, uz dvojezgreni procesor od 2 GHz i 25 GB slobodnog prostora na disku. Prema tome, zahtjevi za procesor i pohranu ostaju nepromijenjeni.
|Release
|Godina
|RAM
|CPU
|Disk
|12.04 LTS (Precise Pangolin)
|2012
|384 MB (32-bit), 512 MB (64-bit)
|1 GHz
|5 GB
|14.04 LTS (Trusty Tahr)
|2014
|1 GB
|1 GHz
|5 GB
|18.04 LTS (Bionic Beaver)
|2018
|4 GB
|2 GHz dvojezgreni (64-bit)
|25 GB
|26.04 LTS (Resolute Raccoon)
|2026
|6 GB
|2 GHz dvojezgreni (64-bit)
|25 GB
Napomena: Tablica prikazuje zahtjeve od verzije 12.04 za desktop izdanje i samo gdje je bilo promjena. Zahtjevi se nisu mijenjali u Ubuntu 16.04 LTS, Ubuntu 20.04 LTS i Ubuntu 22.04 LTS.
Je li Ubuntu 26.04 zahtjevniji?
Iako na papiru traži više RAM-a, Ubuntu 26.04 nije nužno značajno zahtjevniji sam po sebi. Povećanje preporučenog RAM-a više je rezultat promjena u načinu korištenja računala nego samog operacijskog sustava.
Moderni softver, uključujući GNOME, web preglednike i aplikacije koje korisnici istovremeno pokreću, postao je osjetno zahtjevniji. Upravo zato nova preporuka bolje odražava stvarne uvjete multitaskinga nego raniji tehnički minimum.
Što ako imate manje od 6 GB RAM-a?
Dobra vijest je da se Ubuntu 26.04 LTS i dalje može instalirati na uređaje s manje od 6 GB RAM-a, pod uvjetom da imaju najmanje 25 GB prostora na disku. No, naravno, cijelo iskustvo korištenja može biti sporije i manje responzivno.
Međutim, dobra je vijest ta da i za starija ili slabija računala postoje alternativna rješenja. Lakše varijante sustava, kao što je Lubuntu, traže znatno slabiji hardver, a napredniji korisnici uvijek mogu iskoristiti netboot instalaciju i složiti minimalan sustav prema vlastitim potrebama.
Za serversku verziju zahtjevi su još niži, pa se Ubuntu Server može pokrenuti već s oko 1,5 GB RAM-a, ovisno o konkretnoj namjeni.