Windows 11 stigao do milijardu korisnika brže nego Windows 10

Windowsu 11 je za dolazak do milijarde korisnika trebalo 1.576 dana, dok je Windows 10 istu brojku dosegnuo nakon 1.706 dana

Microsoft je objavio da je Windows 11 dosegnuo brojku od milijardu korisnika i to brže nego što je bio slučaj s Windowsima 10. To je ostvareno tijekom blagdanskog kvartala u 2025., gotovo šest godina nakon prvog izdavanja sustava.

„Windows je dosegnuo veliku prekretnicu - milijardu korisnika Windowsa 11. To je rast veći od 45 posto na godišnjoj razini“, izjavio je izvršni direktor Microsofta, Satya Nadella.

Nije teško za zaključiti da je snažan rast broja korisnika Windowsa 11 velikim dijelom potaknut prestankom podrške za Windowse 10, što je mnoge korisnike i tvrtke potaknulo na prelazak na noviji operacijski sustav. Taj je trend ujedno pozitivno utjecao i na prihode Microsofta od OEM licenci za Windowse.