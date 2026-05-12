Windows 11 uskoro postaje brži zahvaljujući 'triku' kojeg koristi macOS

Iz Microsofta tvrde da bi pojedini dijelovi sustava mogli biti i do 70 posto brži, ali pojedini korisnici nisu zadovoljni s agresivnijem korištenjem procesora

Windows 11 uskoro bi mogao postati osjetno brži zahvaljujući novoj značajki Low Latency Profile, koja je osmišljena kako bi ubrzala pokretanje aplikacija i povećala odzivnost pojedinih elemenata sustava.

Naime, riječ je zapravo o načinu rada koji privremeno povećava frekvenciju procesora kako bi sustav brže reagirao na korisničke radnje poput otvaranja izbornika, aplikacija i raznih skočnih prozora. Sličan pristup već godinama koriste macOS i Linux, gdje se procesor dinamički prilagođava kako bi prioritet dao interaktivnim zadacima.

Kako navodi Windows Central, Microsoftove aplikacije mogle bi se pokretati i do 40 posto brže, dok bi Start izbornik i kontekstni izbornici mogli reagirati čak do 70 posto brže nego dosad.

TESTED: Windows 11's upcoming "Low Latency Profile" mode brings genuine performance improvements to the OS, speeding up flyout and app launches significantly.



We've benchmarked opening some apps on video with the Low Latency Profile enabled and disabled, and you can see… pic.twitter.com/BCNtsXmx31 — Windows Central (@WindowsCentral) May 8, 2026

Iako su prve reakcije testera uglavnom pozitivne, dio korisnika kritizira Microsoft zbog korištenja kratkotrajnih „CPU burstova” za ubrzavanje sustava. Na kritike je reagirao Scott Hanselman, potpredsjednik tehničkog odjela za CoreAI, GitHub i Windows, koji je na X-u poručio da „vaš mobitel to već radi” te da Microsoft koristi standardnu praksu kakvu primjenjuju i Appleovi sustavi.

https://www.bug.hr/operacijski-sustavi/microsoft-testira-redizajnirani-run-izbornik-u-windowsima-11-59447