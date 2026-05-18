Windowsi 11 dobit će programsku traku i izbornik Start s još više fleskibilnosti

Microsoft kroz testne nadogradnje omogućuje premještanje programske trake, smanjenje njezine veličine te jednostavnije upravljanje elementima izbornika Start radi veće produktivnosti i privatnosti

Sandro Vrbanus ponedjeljak, 18. svibnja 2026. u 08:05

U svojem nastojanju da Windowse prilagodi željama i potrebama samih korisnika, u Microsoftu su objavili još jedan set planova za unaprjeđenje tog operacijskog sustava. Ovoga puta poseban je naglasak na poboljšanje performansi, pouzdanosti te vizualne i funkcionalne izvedbe. Budući da su programska traka (taskbar) i izbornik Start među najuočljivijim i najčešće korištenim dijelovima korisničkog sučelja, razvojni tim primarno se fokusirao na njihovu kvalitetu i fleksibilnost. Promjene se postupno uvode za korisnike unutar Experimental kanala programa Windows Insider.

Premještanje taskbara

Jedna od najtraženijih funkcionalnosti koju Microsoft ponovno uvodi u sustav Windows 11 jest mogućnost promjene položaja programske trake, najavljeno već ranije. Korisnici će je s novom verzijom moći postaviti na bilo koji rub zaslona: gore, dolje, lijevo ili desno. Uz to, omogućeno je biranje poravnanja ikona za svaku poziciju, a skočni prozori poput izbornika Start i pretraživanja automatski se prilagođavaju odabranoj lokaciji. Za vertikalni prikaz trake implementirana je i opcija koja prikazuje zasebne gumbe s nazivima za svaki prozor, što olakšava navigaciju.

Osim promjene položaja, Microsoft uvodi i opciju manje programske trake koja je namijenjena korisnicima manjih zaslona radi uštede vertikalnog prostora. Aktivacijom ove postavke ikone postaju manje, a visina trake se smanjuje bez potrebe za ponovnim pokretanjem sustava ili odjavom korisnika. Trenutačna verzija još uvijek ima određenih ograničenja, pa tako značajke poput automatskog skrivanja, optimizacije za tablete, gesti dodira i okvira za pretraživanje još nisu u potpunosti podržane na alternativnim pozicijama trake.

Nova testna verzija daje i znatno veću kontrolu nad izgledom izbornika Start, čija je konfiguracija pojednostavljena. Uvedeni su zasebni prekidači za samostalno prikazivanje ili skrivanje odjeljaka s prikačenim aplikacijama, preporučenim sadržajem i svim aplikacijama.

Sve navedene promjene bit će dostupne članovima Windows Insider zajednice u nadolazećim tjednima, dok su pojedine značajke dostupne već sad. Iz Microsofta poručuju da nastavljaju s analizom dodatnih mogućnosti koje bi se mogla ugraditi, poput zasebnih pozicija taskbara pri radu na više monitora te funkcije njegovog premještanja na "drag and drop" način.

