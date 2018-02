Microsoft ima novu organizaciju Win 10 licenci za proizvođače: Entry, Value, Core, Core+ i Advanced

Prema dokumentima koje je predstavila internetska stranica Thurrott, Microsoft uz predstavljanje Redstone 4 nadogradnje za Windows 10 planira i značajno redizajnirati cijeli sustav licenci koje proizvođači plaćaju za taj operativni sustav.

Sukladno novoj organizaciji, proizvođači će plaćati licencu čija će cijena rasti sukladno snazi računala. Početna "Entry" kategorija s licencom od 25 dolara obuhvaćat će računala s Intelovim Atom, Celeron i Pentium procesorima, do 4 GB RAM-a, maksimalno 32 GB interne memorije putem SSD diska te zaslonima do 14,1 inča za prijenosna računala, do 11,6 inča za tablete i 2-u-1 računala te do 17 inča za all-in-one računala.

Kategorija "Value" s cijenom od 45 dolara obuhvaća računala s Intelovim Atom, Celeron i Pentium procesorima, do 4 GB RAM-a, maksimalno 64 GB interne memorije putem SSD diska ili 500 GB putem klasičnog mehaničkog diska te prijenosna računala s zaslonima do 14,1 inča.

Kategorija "Core+" s cijenom od 86,6 dolara obuhvaća računala s procesorima više kategorije, više od 4 GB RAM-a za sve kategorije uređaja, više od 8 GB RAM-a za prijenosna računala i 2-u1 uređaje s 1080p zaslonima te više od 8 GB RAM-a i 2 TB za pohranu podataka što se tiče desktop računala.

Kategorija "Advanced" s licencom od 101 dolara obuhvaća sva računala koja sadrže sve konfiguracije s Intelovim Core i9, AMD-ovim ThreadRipper procesorima i Intelovim Core i7 procesorima s više od šest jezgri. Zatim obuhvaća i sve konfiguracije s 16 GB RAM-a i Intelovim Core i7 odnosno AMD FX ili Ryzen 7 procesora te sve konfiguracije s zaslonima u 4K ili većoj rezoluciji.

Postoji i "Core" kategorija s cijenom licence od 65,45 dolara i obuhvaća sva računala koja se mogu smjestiti između kategorija "Value" i "Core+".

Promjena očekuje i Windows 10 S inačicu operativnog sustava koja će biti ukinuta, a nju će zamijeniti opcija S Mode koja će biti aktivirana u Windows 10 Home, Pro i Enterprise inačicama sustava.

Što se tiče troškova, deaktivacija S Mode opcije bit će besplatna u slučaju Windows 10 Home inačice, dok će u slučaju Windows 10 Pro inačice biti potrebno platiti naknadu od 49 dolara. Spominje se i nova inačica Windows 10 Home sustava koja će se zvati Windows 10 Home Advanced.