Asha Sharma preuzima kormilo Xboxa uz fokus na kreativnost i povratak korijenima

Microsoft Gaming ulazi u novo poglavlje s direktoricom, koja uz povlačenje legendarnog Phila Spencera najavljuje fokus na vrhunske igre, očuvanje umjetničkog integriteta i razvoj hardvera

Sandro Vrbanus subota, 21. veljače 2026. u 18:50

Microsoft je objavio značajnu promjenu u vodstvu svojeg odjela za razvoj igara. Asha Sharma imenovana je novom izvršnom potpredsjednicom i izvršnom direktoricom Microsoft Gaminga, preuzimajući ulogu od dugogodišnjeg čelnika Phila Spencera. Spencer se povlači nakon čak 38 godina provedenih u kompaniji, od kojih je posljednjih 12 godina proveo na čelu Xboxa. Kako bi se osigurao nesmetan prijenos dužnosti, Spencer će ostati u ulozi savjetnika do ljeta.

Velika reorganizacija

Ova tranzicija dolazi u trenutku kada se industrija videoigara suočava s brzim promjenama i ekonomskim izazovima. Sharma u Microsoft Gaming donosi bogato iskustvo u vođenju velikih platformi i operacija, a prethodno je obnašala visoke dužnosti u kompanijama Meta i Instacart. Prije preuzimanja ove funkcije, vodila je razvoj proizvoda unutar Microsoftovog odjela CoreAI, što je Satya Nadella istaknuo kao ključnu prednost za vođenje gaming poslovanja u novu eru rasta.

U svojem prvom obraćanju timu, nova direktorica Sharma iznijela je viziju temeljenu na tri ključna stupa: stvaranju vrhunskih igara, revitalizaciji Xbox brenda i definiranju budućnosti igranja. Naglasila je da sve počinje s kvalitetnim sadržajem – nezaboravnim likovima i pričama koje izazivaju emocije. U tom kontekstu, Matt Booty promaknut je u izvršnog potpredsjednika i glavnog direktora za sadržaj, dok je dosadašnja predsjednica Xboxa, Sarah Bond, odlučila napustiti kompaniju.

Sharma je posebno istaknula važnost hardvera, naglašavajući da će se kompanija ponovno posvetiti svojim najvjernijim fanovima na konzolama. Iako se Xbox ekosustav širi na PC, mobilne uređaje i cloud, konzola ostaje kulturno uporište brenda. Prema njezinim riječima, cilj je omogućiti razvojnim programerima da kreiraju iskustva koja će dosegnuti igrače na svim uređajima, bez gubitka prepoznatljivog Xbox identiteta.

Umjetnost ispred automatizacije

S obzirom na njezino prethodno iskustvo u sektoru umjetne inteligencije, nova direktorica Microsoft Gaminga je zauzela oštar stav prema budućoj primjeni te tehnologije u gamingu. Jasno je poručila da Microsoft Gaming neće žrtvovati kvalitetu radi kratkoročne učinkovitosti niti će preplaviti sustav "bezdušnim AI smećem". Videoigre je definirala kao umjetnost koju stvaraju ljudi, dok bi tehnologija trebala služiti isključivo kao alat za podršku ljudskoj kreativnosti.

Također namjerava vratiti "odmetnički duh" koji je izgradio Xbox, potičući timove na preuzimanje rizika i razvoj inovativnih ideja koje drugi ne bi pokušali. U razdoblju koje opisuje kao vrijeme "ponovnog izuma igre", fokus ostaje na dugoročnoj vrijednosti i povjerenju igrača, čime se Microsoft Gaming nastoji pozicionirati kao predvodnik industrije u narednih četvrt stoljeća.

🔥 Izvrsna prilika za vrhunski doživljaj!

-20%

Mobitel Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 Ultra spaja vrhunske performanse, 6.9" AMOLED ekran i moćnu 200 MP kameru u premium izradi — idealan za korisnike koji žele maksimalnu snagu, najbolju fotografiju i najnaprednije AI mogućnosti.

1199,99 € 1499,99 € Kupi

✨ Savršena prilika za stil i praktičnost!

-20%

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE donosi atraktivan preklopni dizajn, 6.7'' AMOLED ekran i 50 MP kameru u kompaktnoj, laganoj izvedbi — idealan za stil, praktičnost i svakodnevnu upotrebu.

847,99 € 1059,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-10%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

519,99 € 579,99 € Kupi

⚡ Elegantan, snažan i uvijek spreman za pokret!

-5%

Laptop LENOVO YOGA 7 - 83JQ0028SC

Lenovo Yoga 7 spaja eleganciju, fleksibilnost i snagu u 2‑u‑1 dizajnu. Idealno za rad, kreativnost i multimediju, uz kvalitetan ekran, brzi SSD i modernu povezivost za maksimalnu produktivnost.

1269,98 € 1349,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Novosti iz Hi-Fi slušaonice

NAD C 3030 - Naš favorit mjeseca

Dizajnom se oslanja na retro stil, s detaljima poput klasičnih VU mjerača i kurzivnog NAD logotipa, a proporcije kućišta podsjećaju na originalni NAD 3030.

Kupi

Snažno audio iskustvo uz KEF.

Akcija

KEF Q7 Meta

Opremljen 12. generacijom Uni-Q® jedinice s MAT™ tehnologijom, koja apsorbira 99% neželjenih rezonancija, te s dva 6,5" hibridna aluminijska woofera, Q7 Meta pruža snažan bas, čiste srednje tonove i precizne visoke frekvencije.

1.279 € 1.599 € Akcija

Uživajte u glazbi uz moderan Hi-Fi.

Akcija

YAMAHA R-N800A

Yamaha R-N800A je HiFi prijemnik s vrhunskim zvukom i modernim dizajnom. Ima YPAO™ tehnologiju za podešavanje zvuka u prostoriji, MusicCast streaming, USB DAC, phono input, Enthernet, Headphone out. MP3, WMA, MPEG-4 AAC, WAV, FLAC, AIFF, DSD, AirPlay.

979 € 1.089 € Akcija

Sofisticirani Tower zvučnici.

Akcija

PSB Imagine T65

T65 isporučuje bogat zvuk punog raspona s dubokim bas frekvencijama, oživljavajući vašu glazbu i filmove zvukom vjernim prirodi. Doživite beskompromisnu preciznost zvuka s T65 zvučnicima, bez obzira na položaj.

1.789 € 1.989 € Akcija

Čisti vinil, čista emocija.

Akcija

PRO-JECT T1 (OM5e)

Nova generacija entry level gramofona sa staklenim tanjurom i 8.6" aluminijskom ručicom, Ortofon OM5e zvučnica, remenski pogon, 33,45 rpm, anti-rezonantni dizajn tanjura, precizno CNC teško puno kućište, bez praznih prostora i plastike. Elegantni poklopac gramofona.

329 € 369 € Akcija

Visokoučinkovito pojačalo za streaming.

Bluesound PowerNode N331

Sa 100 W po kanalu, HDMI eARC priključkom i BluOS™ podrškom za više prostorija, spaja pravi HiFi doživljaj s modernom praktičnošću. Bilo da ga koristite za glazbu, filmove ili oboje, dizajniran je da pojednostavi vaš sustav bez kompromisa u kvaliteti zvuka.

1.049 € Kupi

Premium 32-bitni DAC

Izbor kupaca

WiiM Ultra

Mrežni audio streamer s DAC-om visoke rezolucije, podrška za streaming servise i lokalnu mrežu, Wi-Fi i Ethernet povezivanje, Bluetooth, HDMI ARC i analogni/digitalni ulazi i izlazi, upravljanje putem aplikacije i zaslona osjetljivog na dodir, kompaktne dimenzije i niska potrošnja energije.

399 € Kupi