Asha Sharma preuzima kormilo Xboxa uz fokus na kreativnost i povratak korijenima

Microsoft Gaming ulazi u novo poglavlje s direktoricom, koja uz povlačenje legendarnog Phila Spencera najavljuje fokus na vrhunske igre, očuvanje umjetničkog integriteta i razvoj hardvera

Microsoft je objavio značajnu promjenu u vodstvu svojeg odjela za razvoj igara. Asha Sharma imenovana je novom izvršnom potpredsjednicom i izvršnom direktoricom Microsoft Gaminga, preuzimajući ulogu od dugogodišnjeg čelnika Phila Spencera. Spencer se povlači nakon čak 38 godina provedenih u kompaniji, od kojih je posljednjih 12 godina proveo na čelu Xboxa. Kako bi se osigurao nesmetan prijenos dužnosti, Spencer će ostati u ulozi savjetnika do ljeta.

Velika reorganizacija

Ova tranzicija dolazi u trenutku kada se industrija videoigara suočava s brzim promjenama i ekonomskim izazovima. Sharma u Microsoft Gaming donosi bogato iskustvo u vođenju velikih platformi i operacija, a prethodno je obnašala visoke dužnosti u kompanijama Meta i Instacart. Prije preuzimanja ove funkcije, vodila je razvoj proizvoda unutar Microsoftovog odjela CoreAI, što je Satya Nadella istaknuo kao ključnu prednost za vođenje gaming poslovanja u novu eru rasta.

U svojem prvom obraćanju timu, nova direktorica Sharma iznijela je viziju temeljenu na tri ključna stupa: stvaranju vrhunskih igara, revitalizaciji Xbox brenda i definiranju budućnosti igranja. Naglasila je da sve počinje s kvalitetnim sadržajem – nezaboravnim likovima i pričama koje izazivaju emocije. U tom kontekstu, Matt Booty promaknut je u izvršnog potpredsjednika i glavnog direktora za sadržaj, dok je dosadašnja predsjednica Xboxa, Sarah Bond, odlučila napustiti kompaniju.

Sharma je posebno istaknula važnost hardvera, naglašavajući da će se kompanija ponovno posvetiti svojim najvjernijim fanovima na konzolama. Iako se Xbox ekosustav širi na PC, mobilne uređaje i cloud, konzola ostaje kulturno uporište brenda. Prema njezinim riječima, cilj je omogućiti razvojnim programerima da kreiraju iskustva koja će dosegnuti igrače na svim uređajima, bez gubitka prepoznatljivog Xbox identiteta.

Umjetnost ispred automatizacije

S obzirom na njezino prethodno iskustvo u sektoru umjetne inteligencije, nova direktorica Microsoft Gaminga je zauzela oštar stav prema budućoj primjeni te tehnologije u gamingu. Jasno je poručila da Microsoft Gaming neće žrtvovati kvalitetu radi kratkoročne učinkovitosti niti će preplaviti sustav "bezdušnim AI smećem". Videoigre je definirala kao umjetnost koju stvaraju ljudi, dok bi tehnologija trebala služiti isključivo kao alat za podršku ljudskoj kreativnosti.

Također namjerava vratiti "odmetnički duh" koji je izgradio Xbox, potičući timove na preuzimanje rizika i razvoj inovativnih ideja koje drugi ne bi pokušali. U razdoblju koje opisuje kao vrijeme "ponovnog izuma igre", fokus ostaje na dugoročnoj vrijednosti i povjerenju igrača, čime se Microsoft Gaming nastoji pozicionirati kao predvodnik industrije u narednih četvrt stoljeća.