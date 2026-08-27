Bill Gates: Obuzdati umjetnu inteligenciju porezima

Umjetna inteligencija mogla bi u desetljeću pomesti velik dio poslova, od odvjetnika do tvorničkih radnika, i naglo podignuti nezaposlenost. Kao mjeru koja bi taj udar mogla ublažiti, Bill Gates u novom eseju predlaže neobičan potez: oporezivanje botova i AI tokena

Bug.hr četvrtak, 27. kolovoza 2026. u 12:50
📷 Substack.com
Substack.com

Iako je javni imidž Billa Gatesa u posljednje vrijeme potamnio, ponajviše zbog medijskog pisanja o njegovim vezama s Jeffreyjem Epsteinom, teško je zanemariti dugogodišnje iskustvo tehnološkog lidera koji o budućnosti još uvijek ima što reći. Upravo je zato njegov poduži esej na vlastitom blogu Gates Notes (gatesnotes.com) pod naslovom: “Turbulentno doba umjetne inteligencije već je tu. Odluke koje sada donosimo presudne su” privukao pozornost medija, pa prenosimo najvažnija razmatranja i prognoze.

Predstavnik Gates Venturesa poručio je da se Gates odlučio oglasiti upravo sada jer smatra da je vremena za pripremu malo; najavljuje i razgovore s američkim zakonodavcima, koje poziva da djeluju prije nego što nezaposlenost naglo poraste i prije nego što se povjerenje javnosti uruši.

Nema ozbiljnih priprema

Prijelaz u novo doba, piše, bit će jedno od najturbulentnijih razdoblja u ljudskoj povijesti, a za njega se, po njegovoj ocjeni, nitko ozbiljno ne priprema: ni političari ni struka, a ni šira zajednica. Ton je znatno trezveniji nego u njegovu eseju iz 2023., kada je AI uspoređivao s pojavom interneta i osobnog računala i iskazivao gotovo neobuzdano oduševljenje. I sada nabraja golemi potencijal tehnologije, u energetici, medicini i poljoprivredi, ali težište stavlja na scenarije u kojima stvari krenu po zlu ako se tranzicija loše vodi.

Najviše prostora posvećuje radnim mjestima.

Prvi na udaru, tvrdi, bit će pozicije za početnike i one srednje razine, no ubrzo će AI zahvatiti i fizički rad. Ono što ovu promjenu razlikuje od ranijih jest brzina i širina: dok je prelazak s poljoprivrede na uredski rad trajao generacijama, pravo, korisničku podršku, softver i proizvodnju promjena bi mogla preoblikovati u samo desetljeće. Kad AI jednom bude sposoban raditi bez pogrešaka, upozorava Gates, moći će funkcionirati i bez ljudskog nadzora, a tvrtke će imati svaki ekonomski poticaj da mu to i dopuste. Društvo s mnogo više nezaposlenih trebat će jaču socijalnu mrežu; kao usporedbu navodi val smrti od opioida nakon zatvaranja tvornica, samo sada raširen na radnike svih profila.

Poseban odjeljak posvećuje kritičkom mišljenju, koje smatra ugroženijim nego ikad, a istodobno i potrebnijim. Upozorava na kibernetičke napade na elektroenergetsku mrežu, bolnice i banke, na sveprisutnu prijevaru i nadzor te na mogućnost da vlade upotrijebe smrtonosnu silu bez ljudske odluke. Zabrinjava ga i utjecaj chatbotova na djecu: opisuje ih kao ovisničke i kao izvor druženja bez trvenja, koje može djelovati kao odjekivalište i slabiti sposobnost samostalnog prosuđivanja. U vremenu deepfakea i personalizirane dezinformacije, zaključuje, razlikovanje istine od laži postaje ključna životna vještina.

Rješenje u porezima

Kao dio rješenja Gates predlaže poreze na AI tokene i na botove. Time bi se, smatra, usporila jurnjava tvrtki prema zamjeni ljudskog rada, a prihod bi mogao financirati prekvalifikaciju i socijalnu mrežu te nadoknaditi manjak od poreza na dohodak koji će presušiti bude li manje zaposlenih. Predlaže i da se dio poslova svjesno rezervira za ljude, po logici sličnoj zaštićenim javnim površinama na kojima se zabranjuje gradnja, bilo zato što ih je teško prekvalificirati, bilo zato što posao traži ljudsku empatiju. Naposljetku poziva na globalnu suradnju u regulaciji, izrijekom SAD-a i Kine, uspoređujući to s koordinacijom oko nuklearnog oružja, zrakoplovstva i zaštite ozona.

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