Drugi odlazak u dva dana: Googleov problem nije tehnologija, nego dojam da najbolji biraju druge

Anthropic dobiva nobelovca Johna Jumpera, OpenAI suautora Transformera Noama Shazeera. Ipak, Googleu ostaje ono što se ne odlazi: vlastiti čipovi, goleme količine podataka, kapital, moćan Gemini i tisuće istraživača. Gubitak je stvar prestiža

Ivan Podnar subota, 20. lipnja 2026. u 17:27
📷 BUG/AI
BUG/AI

John Jumper, suautor AlphaFolda i nobelovac za kemiju 2024., objavio je da nakon gotovo devet godina napušta Google DeepMind i prelazi u Anthropic. Odlazak stiže dan nakon što je suvoditelj Geminija Noam Shazeer prešao u OpenAI, pa Google u dva dana gubi dva imena s vrha istraživačke hijerarhije.

Odlazak nakon gotovo devet godina

Jumper je u objavi na platformi X poručio da nakon gotovo devet godina napušta Google DeepMind i pridružuje se Anthropicu, uz najavu kraće stanke prije početka. U DeepMindu je obnašao funkciju direktora i inženjerskog fellowa na razini potpredsjednika, a suvodio je razvoj AlphaFolda, sustava umjetne inteligencije koji predviđa trodimenzionalnu strukturu proteina iz slijeda aminokiselina. Riječ je o modelu koji je predvidio više od 200 milijuna proteinskih struktura i skratio godine biološkog i medicinskog istraživanja. Alat danas koristi oko 2 milijuna istraživača u 190 zemalja.

Nobelovu nagradu za kemiju Jumper je 2024. podijelio s čelnikom DeepMinda Demisom Hassabisom, koji ga je na X-u ispratio zahvalom za suradnju tijekom devet godina. Glasnogovornik Google DeepMinda potvrdio je odlazak i izrazio zahvalnost za doprinos, a Anthropic je potvrdio dolazak. Jumper u DeepMindu ostaje do kraja godine radi primopredaje.

Shazeer, pa Jumper: dva odlaska u dva dana

Jumperov odlazak nije jedini. Dan ranije, 18. lipnja, potpredsjednik inženjeringa i suvoditelj Geminija Noam Shazeer objavio je prelazak u OpenAI. Shazeer je suautor temeljnog rada o Transformer arhitekturi iz 2017. ("Attention Is All You Need"), a odlazi manje od dvije godine nakon što ga je Google vratio. Google je 2024. platio oko 2,7 milijardi dolara, prvenstveno kroz licencni ugovor s Character.AI-jem, da Shazeera i skupinu istraživača vrati u DeepMind.

Slučaj u kojem suvoditelj Geminija odlazi prema OpenAI-ju rijedak je primjer kretanja na samom vrhu istraživačke hijerarhije, gdje su vrhunski istraživači najoskudniji resurs u području. Na društvenim mrežama prevladava ista ocjena: Hassabisov ispraćaj doživljen je kao gesta lijepog stila, ali gubitak ekipe iza AlphaFolda svejedno boli, uz opasku da imena iz DeepMinda odlaze konkurenciji, a obrnut smjer izostaje.

Iza prestiža stoji utrka za poslovne AI alate

Odlazak se najlakše čita kao gubitak znanstvenog kredibiliteta, a Bloombergov komentar dodaje komercijalni aspekt. Jumper je bio i član Googleova tima za razvoj AI alata za kodiranje, a njegov odlazak dodatno opterećuje napore tvrtke da prestigne Anthropic, OpenAI i SpaceX u utrci za najmoćnije modele. Bivši zaposlenici navode da je Google imao poteškoća u prodaji AI alata za kodiranje poslovnim korisnicima, a dio zaposlenika i rukovoditelja DeepMinda upozoravao je da tvrtka nema jasno rješenje za to tržište, područje koje je posljednjih mjeseci pokretalo zamah Anthropica i OpenAI-ja.

Je li Googleov gubitak preživljiv?

Za Google ovo ne znači da će tehnološki zaostati. Tvrtka i dalje ima sve što je za vrhunski AI potrebno: vlastite čipove za treniranje modela, goleme količine podataka, novac i moćan Gemini. Jedan ili dva odlaska, koliko god odjeknuli, ne mogu srušiti projekt veličine Geminija na kojem rade tisuće ljudi.

Veći problem nije tehnički, nego onaj koji se tiče ugleda i dojma. Google je 2,7 milijardi dolara platio da Shazeera vrati iz konkurencije, a onda ga unutar dvije godine ispratio natrag u konkurenciju, ovaj put u OpenAI. Takav slijed događaja konkurentima poklanja gotovu poruku: najbolji ljudi danas biraju druge, a ne Google. U industriji u kojoj je nekolicina vrhunskih istraživača najvrjednija roba, taj dojam vrijedi više od bilo kojeg pojedinačnog ugovora.

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