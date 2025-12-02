Iz Applea odlazi dugogodišnji šef AI-ja, a stiže pojačanje iz Microsofta

Apple je danas značajne promjene u vodstvu svog (kritiziranog i "sporog") odjela za umjetnu inteligenciju. Velika je novost da se dosadašnji viši potpredsjednik za strojno učenje i AI strategiju John Giannandrea povlači sa svoje pozicije. Prije svog konačnog odlaska u mirovinu, koji je predviđen za proljeće 2026. godine, Giannandrea će ostati u kompaniji u ulozi savjetnika.

Novo vodstvo za AI

U isto vrijeme iz Applea su objavili i novo lice koje će zasjesti na tu poziciju. Bit će to Amar Subramanya, ugledni istraživač umjetne inteligencije donedavno zaposlen u Microsoftu, koji preuzima funkciju potpredsjednika za AI te će izravno odgovarati Craigu Federighiju. Subramanya će preuzeti vođenje ključnih područja, uključujući Appleove temeljne AI modele, istraživanje strojnog učenja te sigurnost i evaluaciju umjetne inteligencije.

Ostatak organizacije koju je vodio Giannandrea bit će preusmjeren pod nadležnost Sabiha Khana i Eddyja Cuea, kako bi se ti timovi bolje uskladili sa srodnim organizacijskim jedinicama unutar kompanije. Giannandrea je u Appleu od 2018. godine te je imao ključnu ulogu u izgradnji tima koji je razvio tehnologije za pretraživanje, upravljanje znanjem i AI infrastrukturu, a u svojoj karijeri radio je i u Googleu, gdje je razvijao tražilicu i umjetnu inteligenciju.

Smjena za pametniju Siri

Amar Subramanya u Apple donosi bogato iskustvo, s obzirom na to da je donedavno obnašao dužnost korporativnog potpredsjednika za AI u Microsoftu. Prije toga proveo je također 16 godina u Googleu, gdje je prije odlaska bio voditelj inženjeringa za Google Gemini Assistant. Njegova duboka stručnost u istraživanju umjetne inteligencije i strojnog učenja, kao i iskustvo u integraciji tih istraživanja u konkretne proizvode, bit će od presudne važnosti za buduće značajke Apple Intelligence sustava i nastavak inovacija unutar tvrtke, poručuju iz Applea, očito svjesni svoje "bolne točke".

Izvrši direktor Applea, Tim Cook, izrazio je zahvalnost Giannandrei na njegovoj ulozi u izgradnji i unapređenju AI-ja. Naglasio je da je umjetna inteligencija dugo bila središnji dio Appleove strategije te je izrazio zadovoljstvo što se Subramanya pridružuje timu pod vodstvom Craiga Federighija. Federighi je, uz proširenje svog tima dolaskom Subramanye, bio ključan u vođenju razvoja AI tehnologija, uključujući razvoj "personaliziranije" verzije Siri – koja se, pak, u javnosti očekuje iduće godine. Novo vodstvo razvojnog tima imat će zadatak taj projekt, ključan za percepciju Applea kao važnog AI igrača, "izgurati" do kraja.