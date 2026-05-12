Keynote predavačica na .debugu, Jelena Jurišić, upravo je proglašena inženjerkom godine 2026.

Direktorica za tehnologiju kompanije Ericsson Nikola Tesla, proglašena je Inženjerkom godine 2026. na svečanosti u sklopu Njemačko-hrvatskog gospodarskog foruma u Zagrebu

debug.hr utorak, 12. svibnja 2026. u 19:00

Diplomirana inženjerka elektrotehnike i računarstva Jelena Jurišić, trenutačno direktorica za tehnologiju kompanije Ericsson Nikola Tesla proglašena je Inženjerkom godine 2026. među deset kandidatkinja čija priče najbolje nadahnjuju mlade djevojke na odabir karijere u STEM-u. Jelena će, podsjećamo, biti i keynote predavačica na konferenciji .debug 2026 u lipnju.

Predsjednica generacije

Četiri žirija koja sudjeluju u izboru, među deset finalistica u Jeleni Jurišić prepoznali su "predsjednicu generacije" te je njezina profesionalna i osobna priča procijenjena kao najbolji primjer mladima da se odupru stereotipima, otkriju svoje talente i pronađu karijerni put u STEM području i inženjerstvu.

"Ovo priznanje je potvrda mog dosadašnjeg rada, ali i podsjetnik na putovanje koje je započelo još u djetinjstvu, kada sam kao mala djevojčica rastavljala igračke jer me više od same igre zanimalo kako stvari funkcioniraju. Ta znatiželja i ljubav prema tehnologiji prate me i danas. No, ovo priznanje nije samo moje. Ono pripada i svim finalisticama, inspirativnim, snažnim i uspješnim ženama koje sam imala priliku upoznati tijekom izbora za Inženjerku godine. Priča svake od nas je jedinstvena, a zajedničko nam je što smo uspjeh izgradile zahvaljujući hrabrosti, upornosti i brojnim odricanjima. Karijera u STEM-u nije pitanje spola, dobi ili očekivanja okoline, već znatiželje, predanosti i odvažnosti da slijedimo svoje snove i stvaramo bolju budućnost. A svakoj djevojčici koja se pita treba li odabrati inženjerstvo kao svoj poziv poručujem - da, svakako. Jer tvoja znatiželja vrijedi i tvoj glas je važan", rekla je Jelena Jurišić, Inženjerka godine 2026.

Inženjerstvo kao poticaj za napredak

Na ovogodišnji izbor pristigle su prijave iz cijele Hrvatske iz različitih sektora gospodarstva – od energetike, digitalnih tehnologija i telekomunikacija do automobilske industrije, prehrambenog sektora i razvoja naprednih tehnoloških rješenja.

U fokusu izboru nisu samo profesionalna postignuća, već i potencijal za uzor te doprinos tehnologiji, inovacijama i društvu. Misao vodilja izbora nije natjecanje već poticaj mladim generacijama da za buduću karijeru biraju inženjerske profesije kako bismo doprinijeli razvoju hrvatskog društva i gospodarstva.

Uz Jelenu Jurišić ovogodišnje finalistice su bile:

  • Maja Bračić, AI/ML inženjerka, Hrvatski Telekom
  • Ivana Čuljak Arnautović, ovlaštena inženjerka geodezije, SupraNet
  • Petra Golubić, voditeljica odjela u proizvodnji u kompaniji Podravka
  • Tajana Hrbud, voditeljica validacije i verifikacije vozila, Verne
  • Vlatka Kos Grabar Robina, starija istraživačica u Odjelu za energetsko i klimatsko planiranje Energetskog instituta Hrvoje Požar
  • Ana Krmpotić, softverska inženjerka, dSpace
  • Leila Luttenberger Marić, voditeljica odjela istraživanja, KONČAR Digital
  • Sanja Svilković, voditeljica odjela za poslovnu izvrsnost, Dalekovod
  • Marija Todorić, podatkovna znanstvenica, Mireo

Timo Pleyer, direktor Njemačko-hrvatske industrijske i trgovinske komore (AHK) izjavio je: "Svjesni smo koliko je danas važno učiniti društvo i gospodarstvo inovativnijim i otpornijim. Ključni faktor u postizanju toga su ljudi. Preko 250 prijava inženjerki u protekle četiri godine iz svih branši gospodarstva pokazuju kolika je ženska snaga u tvrtkama diljem Hrvatske, općenito u ovom društvu, ali i koliki potencijal. Ovom inicijativom želimo dodatno osnažiti, potaknuti interes mladih za inženjerstvo i istaknuti uzore čije znanje, stručnost i predanost doprinose razvoju gospodarstva."

Medeja Lončar, predsjednica Uprave Siemensa Hrvatska i direktorica Siemensa Slovenija te inicijatorica izbora poručila je: "Odluke koje donosimo danas uvelike će odrediti budući svijet, unatoč tome što nitko sa sigurnošću ne zna kako će on zapravo izgledati. Kako bismo bili spremni nositi se s različitim scenarijima, nije samo nužno ulagati u tehnologiju, nego i u ljude koji će ju oblikovati, koristiti i primjenjivati, koji će nositi promjenu. Projekt Inženjerke godine pokazuje da STEM pripada svima i ohrabruje djevojčice da slijede svoju inženjersku iskru i znatiželju te pronađu svoje mjesto u visokotehnološkoj budućnosti. Ovogodišnja pobjednica utjelovljuje vrijednosti koje želimo poticati kroz ovaj projekt – izvrsnost, hrabrost i spremnost na stvaranje pozitivnih promjena. Zajedno s ostalim finalisticama, ona je inspiracija djevojčicama, i svojim će iskrama rasplamsati novu strast prema inženjerstvu."

