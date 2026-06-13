MrBeast premašio pola milijarde pretplatnika na YouTubeu

Popularni youtuber Jimmy Donaldson, diljem svijeta poznatiji pod pseudonimom MrBeast, službeno je ušao u povijest kao prvi pojedinačni autor sadržaja koji je na YouTubeu okupio nevjerojatnih 500 milijuna pretplatnika. Donaldson je titulu najpraćenijeg pojedinačnog youtubera preuzeo još u studenom 2022. godine, dok je u lipnju 2024. godine njegov kanal prešao u vodstvo po broju pretplatnika na toj video platformi općenito.

Revolucija formata

Njegov rad prepoznatljiv je po masovnim projektima koji YouTubeu pristupaju kao videoigri. Među najistaknutijim projektima izdvajaju se masovni događaji gdje se slavni ili obični ljudi bore za nagradu, a na temelju njih nastale su i njegove suradnje s Amazonom te neki od najvećih spektakala s najvećim nagradama u povijesti televizije.

Uz zabavni sadržaj, važan stup Donaldsonova djelovanja čine i opsežne filantropske i ekološke kampanje, a osim video produkcije kompanija mu se bavi proizvodnjom obroka, slastica, igračaka… Procijenjeno bogatstvo mu je odavno premašilo milijardu dolara, a Fortune mu aktualnu vrijednost procjenjuje na oko 2,6 milijardi dolara. Forbes ga je u svojim izvješćima redovito pozicionira na prvo mjesto ljestvice najplaćenijih kreatora sadržaja, s godišnjom zaradom od oko 85 milijuna dolara.

Trenutak u kojem je njegov glavni YouTube kanal premašio 500.000.000 pretplatnika obilježen je i prigodnim live streamom. Nakon što je brojač pokazao pola milijarde, Donaldson je odlučio motivirati sve te emotivno poručio: "Ovo je potpuno ludo. Moram vam to reći – ja ne bih trebao biti tko jesam i ovdje. Ne bih trebao imati pola milijarde pretplatnika, to nema smisla. Nisam odrastao u Hollywoodu ili New Yorku. Odrastao sam u vrlo malenom gradu, bez novca i resursa, ali samo sam bio ustrajan i imao sam sreće. Otkrio sam YouTube kad mi je bilo 11 i dao sam sve od sebe".