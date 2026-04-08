New York Times tvrdi da je razotkrio identitet Satoshija Nakamota

Misteriozni izumitelj bitcoina ostao je anoniman, danas je iznimno bogat, no i dalje nije poznato tko je on. 18-mjesečna istraga američkog novinara NYT-a navodno ga razotkriva kao Adama Backa

Sandro Vrbanus srijeda, 8. travnja 2026. u 13:35
Adam Back 📷 Blockstream
Pod pseudonimom Satoshi Nakamoto, kao čovjek koji je izumio bitcoin i postavio temelje današnjeg tržišta kriptovaluta i blockchaina, skriva se 55-godišnji britanski računalni znanstvenik Adam Back. Tvrdi tako novinar New York Timesa John Carreyrou, koji je istražujući identitet misterioznog Nakamota istraživao punih godinu i pol, zaključivši – među gotovo 600 "osumnjičenika" – da je upravo taj stručnjak za kriptovalute i kriptografiju prije 17 godina svijetu predstavio bitcoin.

Je li potraga gotova?

Pitanje identiteta Satoshija Nakamota, jednog od najbogatijih ljudi na svijetu, pita li se NYT – riješeno je. Iako je Back godinama odlučno odbacivao bilo kakvu povezanost s tim pseudonimom, najnovija otkrića brojnih korelacija između njegovih ranih radova, poput sustava Hashcash, temeljenog na "proof-of-work" algoritmu i samog izvornog koda bitcoina, pružaju dosad najuvjerljivije indicije.

Među dokazima koje je prikupio Carreyrou ističe se i da lingvistički obrasci te specifičan stil programiranja, pronađen u ranoj fazi razvoja bitcoinove mreže, gotovo u potpunosti odgovaraju Backovom rukopisu. Osim tehničkih sličnosti, njegova se istraga oslanja i na vremenski slijed komunikacije između "Nakamota" i prvih suradnika na projektu. Dokumentacija pokazuje da su ključne ideje o sustavu "proof-of-work", koje su temelj bitcoina, proizašle izravno iz Backovih prijašnjih inovacija.

Unatoč tome što nema izravnog "dokaza koji ne ostavlja sumnju", poput korištenja Nakamotovih privatnih ključeva, ovaj istraživački novinar smatra da brojnost podudarnosti nadilazi statističku slučajnost.

Društvene okolnosti

Zanimljiv je i društveni kontekst u kojem se Back kretao tijekom 2008. i 2009. godine. Kao istaknuti član "anarhističke" zajednice Cypherpunks, on je posjedovao i ideološku motivaciju i tehničko znanje potrebno za stvaranje decentraliziranog monetarnog sustava. Jedan izvor navodi kako su se u tom razdoblju pojavile specifične pauze u Nakamotovoj aktivnosti na forumima koje se podudaraju s Backovim profesionalnim obvezama i privatnim putovanjima, što dodatno potkrepljuje teoriju o njegovoj dvostrukoj ulozi.

Iako kritičari ove teorije upozoravaju na činjenicu da je Back bio jedan od prvih ljudi koje je Nakamoto kontaktirao putem e-maila prije lansiranja Bitcoina, zagovornici teze o Backu kao Nakamotu tvrde da je ta rana korespodencija mogla biti vješto osmišljen manevar kako bi se stvorio privid postojanja dviju različitih osoba. Takva strategija zaštite privatnosti bila bi sasvim logična za osobu Backovog kalibra, koja je oduvijek zagovarala digitalnu anonimnost kao temeljno ljudsko pravo.

Službena biografija sa stranica kompanije Blockstream
Kad je riječ o "optuženom", sam Adam Back ostaje pri svojim ranijim tvrdnjama i dalje tvrdeći kako je on tek jedan od pionira čiji su radovi poslužili kao inspiracija, ali nije i stvarni autor bitcoinovog "whitepapera". Službeno, Back je istaknuti britanski kriptograf i računalni znanstvenik, najpoznatiji po razvoju sustava Hashcash, prvotno osmišljenoga za suzbijanje spam e-mailova i sprječavanje DDoS napada. S poslovne strane, CEO je tvrtke Blockstream, jedne od vodećih kompanija za razvoj blockchain tehnologije i infrastrukture za bitcoin.

Odgovor "Satoshija"

Nedugo nakon objave članka New York Timesa o njihovom se "otkriću" oglasio i sam Adam Back. Na X-u je napisao da on nije Satoshi, ali da je bio fokusiran na iste pozitivne društvene utjecaje kriptografije, online privatnosti i digitalne imovine. Za njihove posredne "dokaze" i okolnosti koje ga povezuju s tvorcem bitcoina napisao je da su tek slučajnosti, pristrana tumačenja određenih citata te vještina koje dijeli s pravim Satoshijem.

Napomenuo je i da osobno ne zna tko je Satoshi, ali da je tako i bolje za bitcoin, jer ga to čini percipiranim kao vrstu imovine, matematički oskudnom digitalnom robom.

