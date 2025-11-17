Promjena na čelu Uprave za tehniku i informacijske tehnologije Hrvatskog Telekoma

Dugogodišnji član Uprave HT-a Boris Drilo 1. siječnja 2026. godine odlazi s pozicije člana Uprave za tehniku i informacijske tehnologije te karijeru nastavlja unutar Deutsche Telekom Grupe, gdje će biti zadužen za uspostavu, provedbu i upravljanje kompleksnim tehnološkim i transformacijskim programima u DT poslovnim segmentima Njemačka i Europa. Tamo će kao član leadership tima Deutsche Telekom Europe obnašati dužnosti vezane uz segment tehnologije, objavljeno je iz Hrvatskog Telekoma.

Drilo je od siječnja 2017. godine obnašao dužnost člana Uprave i glavnog direktora za tehniku i informacijske tehnologije te je bio zadužen za razvoj, implementaciju i operacije tehnoloških platformi Hrvatskog Telekoma, uključujući mobilnu i mrežu te IT i poslovne sustave.

Novim članom Uprave i glavnim direktorom za tehniku i informacijske tehnologije (CTIO) Hrvatskog Telekoma imenovan je Ognjen Vukoslavović, a dužnost preuzima s danom 1. siječnja 2026. godine. Proteklih godinu dana Vukoslavović obnašao je funkciju direktora Sektora za terenske usluge, operacije i izgradnju u Hrvatskom Telekomu, a prethodno člana Uprave/direktora HT Servisa, nekadašnjeg društva kćeri Hrvatskog Telekoma koje je prije integracije u HT Grupu obavljalo poslove planiranja i izgradnje fiksne i mobilne mreže, održavanja elektroničke komunikacijske infrastrukture, nadzora telekomunikacijske mreže, terenskog održavanja aktivne pristupne mreže i pasivne mreže HT-a. Karijeru u Hrvatskom Telekomu započeo je 2018. godine kao direktor tehničkih servisa.

Predsjednica Uprave, Nataša Rapaić, izjavila je: "S velikim zadovoljstvom pozdravljam Ognjenovo imenovanje u Upravu. Radi se o iznimno angažiranom menadžeru koji odlično poznaje Hrvatski Telekom, telekomunikacijsku industriju i koji posjeduje bogato iskustvo rada na rukovodećim pozicijama te transformacijskim projektima koji za rezultat imaju veću operativnu učinkovitost i vodeće korisničko iskustvo. Vjerujem kako će njegova stručnost dodatno osnažiti naš tehnološki razvoj i budući razvoj HT-a. Također, zahvaljujem Borisu na njegovoj velikoj ulozi u razvoju i rastu naše kompanije te implementaciji tehnoloških rješenja koja su mijenjala industriju i rezultirala rekordnom izgradnjom i najboljim tržišnim performansama HT-ove mreže. Borisu želim puno uspjeha na njegovoj novoj i zasluženoj funkciji u Deutsche Telekom Grupi te se veselim nastavku suradnje."

Od 1. siječnja 2026. Hrvatski Telekom vodit će, dakle, Uprava u sastavu: Nataša Rapaić, predsjednica Uprave, Marijana Bačić, članica Uprave za poslovne korisnike, Ivan Bartulović, član Uprave za ljudske resurse i korisničku podršku, Siniša Đuranović, član Uprave za korporativne poslove, Matija Kovačević, član Uprave za financije, Krešimir Madunović, član Uprave za privatne korisnike i Ognjen Vukoslavović, član Uprave za tehniku i informacijske tehnologije.