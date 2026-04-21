Promjena vodstva i u Appleovom hardverskom odjelu

Appleov "čarobnjak za čipove" Johny Srouji preuzima proširenu ulogu u vođenju inženjeringa i postaje glavni direktor za hardver, objedinjujući pod sobom ključne odjele koji stoje iza inovacija

Osim što su objavili veliku vijest o smjeni na čelu kompanije, iz Applea su ovog ponedjeljka kasno uvečer po našem vremenu objavili još jednu promjenu u vodstvu, za koju upućeni kažu da će imati možda i veće implikacije na poslovanje i proizvode te kompanije u budućnosti. Dakle, osim što će Tima Cooka na mjestu CEO-a od 1. rujna zamijeniti John Ternus, aktualni šef hardverskog inženjerstva, dok će tu njegovu ulogu djelomično preuzeti Johny Srouji.

Hardver u fokusu

On je već sada imenovan na poziciju glavnog direktora za hardver (Chief Hardware Officer), nakon što je dosad obnašao dužnost višeg potpredsjednika za hardverske tehnologije. U novoj će ulozi preuzeti proširene odgovornosti, pa mu novi opis posla uključuje vođenje odjela hardverskog inženjeringa, kojim je do nedavno upravljao Ternus, uz zadržavanje kontrole nad organizacijom hardverskih tehnologija.

Još uvijek aktualni izvršni direktor Applea, Tim Cook, istaknuo je Sroujijev izniman doprinos, naglasivši kako je on igrao ključnu ulogu u oblikovanju Appleove strategije za silicijske čipove. Njegov utjecaj, prema Cookovim riječima, osjeti se ne samo unutar tvrtke, već u cijeloj industriji, budući da je njegov tim dosljedno isporučivao inovacije koje su transformirale Appleov portfelj proizvoda – najznačajnija od kojih je sigurno strateški prelazak na "vlastiti silicij" u svim proizvodima.

Ujedinjenje inženjerskih timova

Budući izvršni direktor Applea, John Ternus, također je izrazio zadovoljstvo ovim imenovanjem, nazvavši Sroujija nevjerojatnim partnerom unutar izvršnog tima. Srouji je tijekom svog dosadašnjeg rada u Appleu okupio jedan od najsnažnijih svjetskih timova inženjera, zaslužan za značajne inovacije u prilagođenim čipovima, baterijama, kamerama, senzorima i zaslonima koji se koriste u čitavoj liniji proizvoda.

Tim za hardverski inženjering, koji će Srouji sada voditi, zadužen je za pretvaranje ambicioznih ideja u potpuno integrirane proizvode, po kakvima je Apple poznat. Njihov rad obuhvaća sve faze, od dizajna proizvoda i sistemskog inženjeringa do rigoroznih testiranja pouzdanosti i izdržljivosti. Bliska suradnja tog odjela s industrijskim dizajnom i softverskim inženjeringom ostaje ključna za isporuku inovacija na tržište, poručili su iz Applea.

Put od procesora do vrha

Johny Srouji pridružio se Appleu 2008. godine, a njegov prvi veliki zadatak bio je vođenje razvoja čipa A4, prvog Appleovog SoC-a. Prije dolaska u Cupertino, stekao je bogato iskustvo na višim pozicijama u tvrtkama Intel i IBM, primarno u području dizajna i razvoja procesora. Njegovo obrazovanje obuhvaća diplome prvostupnika i magistra računalnih znanosti, koje je stekao na izraelskom tehnološkom institutu Technion.

Ovim imenovanjem Apple dodatno centralizira razvoj hardverskih komponenti pod vodstvom stručnjaka koji je izravno zaslužan za uspjeh Appleovog silicija u posljednjem desetljeću – pa stoga analitičari kažu da je sada pokazan jasan fokus na hardver, kao osnovu poslovanja i daljnjeg rasta.