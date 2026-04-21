Promjena vodstva i u Appleovom hardverskom odjelu

Appleov "čarobnjak za čipove" Johny Srouji preuzima proširenu ulogu u vođenju inženjeringa i postaje glavni direktor za hardver, objedinjujući pod sobom ključne odjele koji stoje iza inovacija

Sandro Vrbanus utorak, 21. travnja 2026. u 12:53
Johny Srouji
Osim što su objavili veliku vijest o smjeni na čelu kompanije, iz Applea su ovog ponedjeljka kasno uvečer po našem vremenu objavili još jednu promjenu u vodstvu, za koju upućeni kažu da će imati možda i veće implikacije na poslovanje i proizvode te kompanije u budućnosti. Dakle, osim što će Tima Cooka na mjestu CEO-a od 1. rujna zamijeniti John Ternus, aktualni šef hardverskog inženjerstva, dok će tu njegovu ulogu djelomično preuzeti Johny Srouji.

Hardver u fokusu

On je već sada imenovan na poziciju glavnog direktora za hardver (Chief Hardware Officer), nakon što je dosad obnašao dužnost višeg potpredsjednika za hardverske tehnologije. U novoj će ulozi preuzeti proširene odgovornosti, pa mu novi opis posla uključuje vođenje odjela hardverskog inženjeringa, kojim je do nedavno upravljao Ternus, uz zadržavanje kontrole nad organizacijom hardverskih tehnologija.

Još uvijek aktualni izvršni direktor Applea, Tim Cook, istaknuo je Sroujijev izniman doprinos, naglasivši kako je on igrao ključnu ulogu u oblikovanju Appleove strategije za silicijske čipove. Njegov utjecaj, prema Cookovim riječima, osjeti se ne samo unutar tvrtke, već u cijeloj industriji, budući da je njegov tim dosljedno isporučivao inovacije koje su transformirale Appleov portfelj proizvoda – najznačajnija od kojih je sigurno strateški prelazak na "vlastiti silicij" u svim proizvodima.

Ujedinjenje inženjerskih timova

Budući izvršni direktor Applea, John Ternus, također je izrazio zadovoljstvo ovim imenovanjem, nazvavši Sroujija nevjerojatnim partnerom unutar izvršnog tima. Srouji je tijekom svog dosadašnjeg rada u Appleu okupio jedan od najsnažnijih svjetskih timova inženjera, zaslužan za značajne inovacije u prilagođenim čipovima, baterijama, kamerama, senzorima i zaslonima koji se koriste u čitavoj liniji proizvoda.

Tim za hardverski inženjering, koji će Srouji sada voditi, zadužen je za pretvaranje ambicioznih ideja u potpuno integrirane proizvode, po kakvima je Apple poznat. Njihov rad obuhvaća sve faze, od dizajna proizvoda i sistemskog inženjeringa do rigoroznih testiranja pouzdanosti i izdržljivosti. Bliska suradnja tog odjela s industrijskim dizajnom i softverskim inženjeringom ostaje ključna za isporuku inovacija na tržište, poručili su iz Applea.

Put od procesora do vrha

Johny Srouji pridružio se Appleu 2008. godine, a njegov prvi veliki zadatak bio je vođenje razvoja čipa A4, prvog Appleovog SoC-a. Prije dolaska u Cupertino, stekao je bogato iskustvo na višim pozicijama u tvrtkama Intel i IBM, primarno u području dizajna i razvoja procesora. Njegovo obrazovanje obuhvaća diplome prvostupnika i magistra računalnih znanosti, koje je stekao na izraelskom tehnološkom institutu Technion.

Ovim imenovanjem Apple dodatno centralizira razvoj hardverskih komponenti pod vodstvom stručnjaka koji je izravno zaslužan za uspjeh Appleovog silicija u posljednjem desetljeću – pa stoga analitičari kažu da je sada pokazan jasan fokus na hardver, kao osnovu poslovanja i daljnjeg rasta.

🔥🎮 Lenovo LOQ 15AHP10 – prijenosnik koji spaja snagu, brzinu i stabilnost za svaki izazov!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 donosi AMD Ryzen 200 Series snagu i NVIDIA RTX 50 GPU za pouzdan gaming u FHD rezoluciji, uz 144Hz IPS zaslon, 60Wh bateriju i napredno hlađenje za stabilne performanse.

1.299,99 € 1.399,99 € Kupi

✨💻 Otkrij svestranost IdeaPad 5 2‑in‑1 — elegantni prijenosnik koji se pretvara u tablet i prati tvoj ritam svakog dana!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KU0005SC

IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi 16" WUXGA dodirni zaslon, snažne AMD Ryzen AI procesore, 16GB LPDDR5X memorije i 512GB SSD, uz fleksibilni 360° dizajn za rad, kreativnost i zabavu.

999,98 € 1.099,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-13%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

499,99 € 579,99 € Kupi

🌟💼 Lagani, brzi i pouzdani — IdeaPad Slim 3 je tvoj savršeni partner za posao, školu i putovanja!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

IdeaPad Slim 3 nudi 15.3" WUXGA zaslon, AMD Ryzen 7 snagu, 24GB DDR5 memorije i 1TB SSD, uz Wi‑Fi 6 i lagani, otporni dizajn — odličan za svakodnevne zadatke i mobilnost

629,99 € 699,99 € Kupi

💻🌈 Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC spaja moćan Intel H‑serije procesor, vrhunski OLED zaslon i fleksibilni 360° dizajn za maksimalnu produktivnost i kreativnost.

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KX005KSC

IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC nudi 14" WUXGA OLED touch ekran s 100% DCI‑P3 bojama, Intel Core i5‑13420H snagu, 16GB LPDDR5x RAM-a i 1TB SSD. Uz 360° pretvorivi dizajn, Digital Pen i Wi‑Fi 6, idealan je za rad, crtanje i multimediju u pokretu.

899,99 € 999,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Profesionalno ozvučenje lokala i terasa.

Odaberi uz stručan savjet

Savjetujemo vas pri odabiru zvučnika prema veličini i tipu prostora. Poslušajte ih uživo u Ronisu Velesajam i odaberite savršeno rješenje za vaš prostor.

Kupi

Technics gramofon po top cijeni

Akcija

SL-40CBT

Gramofon Technics SL-40CBT donosi preciznu, čistu i uravnoteženu reprodukciju vinila zahvaljujući Direct Drive motoru bez jezgre, s izravnim pogonom, FG sustavu detekcije brzine i aluminijskom tanjuru od 1,26 kg

649 € 799 € Kupi

Denon Home nova serija

Novo

Bluetooth, Wi-Fi, AirPlay 2

Za svoju cijenu, nova Denon Home serija zvučnika zaista donosi iznadprosječne performanse i tehnologiju, što ih čini jednim od najatraktivnijih i najzanimljivijih Denonovih bežičnih hi-fi rješenja do sada.

Kupi

Sennheiser Signature Sound.

Akcija

SENNHEISER Momentum Wireless 4

Max SPL: 106 dB na 1kHz/1 Vrms, THD: 0,3%, Impedancija: 60 ohm, Frekvencijski odaziv: 6 Hz - 22kHz, 3,5 mm TRRS, 60h baterije, Noise canceling, Mikrofon za pozive

199 € 329 € Akcija

Predstavlja vrhunac FORTE-serije.

Demo

ARGON AUDIO Forte A55 MK2

Izložbeni primjerak. Aktivni zvučnik - 4 x 80 Watta - Bluetooth 5.0, aptx-HD, optički digitalni ulaz (24bit/96kHz), HDMI ARC - MM ulaz za gramofon, izlaz za subwoofer

899 € 1.099 € Akcija

Pravi hi-fi doživljaj za filmove, glazbu i gaming.

JBL MA510

Kvalitetan kućni kino zvuk uz podršku za 4K i 8K video, Dolby Atmos i DTS:X dekodiranje, Class D pojačanje, Bluetooth i mrežni streaming te jednostavno povezivanje s televizorom, konzolama i drugim izvorima.

789 € Kupi

Snažni zvučnik za zahtjevne slušatelje.

ACOUSTIC ENERGY AE309

2.5-sistemski zvucnici sa 130mm mid-bass jedinicama i 28mm aluminijskim visokotoncem, frekvencijski raspon 38Hz -30kHz, osjetljivost 89dB, vršni SBL 115dB, snaga 175W, crossover frekvencija 296Hz / 2.56kHz, impedancija 6 ohma.

1.399 € Kupi