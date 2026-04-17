Suosnivač Reed Hastings odlazi iz Netflixa

Čovjek koji je stvorio streaming giganta odlazi nakon 29 godina, ostavljajući iza sebe snažne rezultate potpomognute naknadom od 2,8 milijardi dolara nakon propalog preuzimanja Warner Brosa

Sandro Vrbanus petak, 17. travnja 2026. u 16:15

Reed Hastings, suosnivač i dugogodišnji glavni direktor Netflixa, službeno je najavio povlačenje iz upravnog odbora te tvrtke u lipnju 2026. godine. Ova objava, upakirana u najnovije kvartalne rezultate, označava završetak njegove 29-godišnje ere u kompaniji koju je transformirao iz servisa za iznajmljivanje DVD-ova u globalnog predvodnika streaming industrije. Hastings je svoju odluku obrazložio željom da se u potpunosti posveti filantropiji i osobnim projektima, naglasivši kako njegov odlazak nije rezultat neslaganja s upravom.

Snažni pokazatelji

Unatoč značaju ovog odlaska, financijski izvještaj za prvi kvartal 2026. godine pokazuje stabilnost poslovanja. Netflix je izvijestio o prihodima od 12,25 milijardi dolara, što predstavlja rast od 16% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Dobit po dionici iznosila je 1,23 dolara, značajno nadmašivši predviđanja analitičara koja su se kretala oko 0,79 dolara, dok je neto dobit gotovo udvostručena u odnosu na godinu dana ranije.

Iako su poslovni rezultati, kao što vidimo, bili iznad očekivanja, dionice Netflixa zabilježile su oštar pad vrijednosti od približno 8% odmah nakon objave vijesti. Analitičari to pripisuju nesigurnosti investitora zbog odlaska ključne figure poput Hastingsa, ali i opreznim prognozama za drugi kvartal koje sugeriraju usporavanje rasta prihoda na 13%.

Ključni čimbenik u rekordnoj dobiti ovog kvartala, naime, bila je naknada od 2,8 milijardi dolara koju je Netflix primio nakon odustajanja od akvizicije Warner Bros. Discoveryja. Iako bi to spajanje stvorilo ogroman medijski konglomerat, uprava Netflixa odlučila je odustati kada je cijena transakcije nadmašila procijenjenu vrijednost za dioničare. Izvršni direktor Ted Sarandos naglasio je kako je tvrtka time pokazala investicijsku disciplinu, stavljajući racionalno poslovanje ispred "ega i emocija".

Budućnost poslovanja

U pogledu budućeg razvoja, Netflix najavljuje da će se sve više oslanjati na svoje oglašivačko poslovanje, koje je na putu da dosegne 3 milijarde dolara prihoda u 2026. godini. Više od 70% novih gledatelja u Sjedinjenim Američkim Državama dolazi upravo iz njihovih pretplatničkih paketa s oglasima, što potvrđuje uspješnost te strategije monetizacije. Tvrtka također planira dodatna ulaganja u sadržaj generiran umjetnom inteligencijom, što potvrđuje i nedavna akvizicija startupa InterPositive.

Nakon odlaska Hastingsa, kormilo tvrtke ostaje u rukama suizvršnih direktora Teda Sarandosa i Grega Petersa. Uprava je potvrdila da se filozofija raspodjele kapitala neće mijenjati, a fokus ostaje na povećanju angažmana korisnika i slobodnom novčanom toku koji bi u 2026. trebao dosegnuti 12,5 milijardi dolara.

🔥🎮 Lenovo LOQ 15AHP10 – prijenosnik koji spaja snagu, brzinu i stabilnost za svaki izazov!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 donosi AMD Ryzen 200 Series snagu i NVIDIA RTX 50 GPU za pouzdan gaming u FHD rezoluciji, uz 144Hz IPS zaslon, 60Wh bateriju i napredno hlađenje za stabilne performanse.

1.299,99 € 1.399,99 € Kupi

✨💻 Otkrij svestranost IdeaPad 5 2‑in‑1 — elegantni prijenosnik koji se pretvara u tablet i prati tvoj ritam svakog dana!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KU0005SC

IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi 16" WUXGA dodirni zaslon, snažne AMD Ryzen AI procesore, 16GB LPDDR5X memorije i 512GB SSD, uz fleksibilni 360° dizajn za rad, kreativnost i zabavu.

999,98 € 1.099,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-13%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

499,99 € 579,99 € Kupi

🌟💼 Lagani, brzi i pouzdani — IdeaPad Slim 3 je tvoj savršeni partner za posao, školu i putovanja!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

IdeaPad Slim 3 nudi 15.3" WUXGA zaslon, AMD Ryzen 7 snagu, 24GB DDR5 memorije i 1TB SSD, uz Wi‑Fi 6 i lagani, otporni dizajn — odličan za svakodnevne zadatke i mobilnost

629,99 € 699,99 € Kupi

💻🌈 Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC spaja moćan Intel H‑serije procesor, vrhunski OLED zaslon i fleksibilni 360° dizajn za maksimalnu produktivnost i kreativnost.

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KX005KSC

IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC nudi 14" WUXGA OLED touch ekran s 100% DCI‑P3 bojama, Intel Core i5‑13420H snagu, 16GB LPDDR5x RAM-a i 1TB SSD. Uz 360° pretvorivi dizajn, Digital Pen i Wi‑Fi 6, idealan je za rad, crtanje i multimediju u pokretu.

899,99 € 999,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Profesionalno ozvučenje lokala i terasa.

Odaberi uz stručan savjet

Savjetujemo vas pri odabiru zvučnika prema veličini i tipu prostora. Poslušajte ih uživo u Ronisu Velesajam i odaberite savršeno rješenje za vaš prostor.

Kupi

Technics gramofon po top cijeni

Akcija

SL-40CBT

Gramofon Technics SL-40CBT donosi preciznu, čistu i uravnoteženu reprodukciju vinila zahvaljujući Direct Drive motoru bez jezgre, s izravnim pogonom, FG sustavu detekcije brzine i aluminijskom tanjuru od 1,26 kg

649 € 799 € Kupi

Denon Home nova serija

Novo

Bluetooth, Wi-Fi, AirPlay 2

Za svoju cijenu, nova Denon Home serija zvučnika zaista donosi iznadprosječne performanse i tehnologiju, što ih čini jednim od najatraktivnijih i najzanimljivijih Denonovih bežičnih hi-fi rješenja do sada.

Kupi

Sennheiser Signature Sound.

Akcija

SENNHEISER Momentum Wireless 4

Max SPL: 106 dB na 1kHz/1 Vrms, THD: 0,3%, Impedancija: 60 ohm, Frekvencijski odaziv: 6 Hz - 22kHz, 3,5 mm TRRS, 60h baterije, Noise canceling, Mikrofon za pozive

199 € 329 € Akcija

Predstavlja vrhunac FORTE-serije.

Demo

ARGON AUDIO Forte A55 MK2

Izložbeni primjerak. Aktivni zvučnik - 4 x 80 Watta - Bluetooth 5.0, aptx-HD, optički digitalni ulaz (24bit/96kHz), HDMI ARC - MM ulaz za gramofon, izlaz za subwoofer

899 € 1.099 € Akcija

Pravi hi-fi doživljaj za filmove, glazbu i gaming.

JBL MA510

Kvalitetan kućni kino zvuk uz podršku za 4K i 8K video, Dolby Atmos i DTS:X dekodiranje, Class D pojačanje, Bluetooth i mrežni streaming te jednostavno povezivanje s televizorom, konzolama i drugim izvorima.

789 € Kupi

Snažni zvučnik za zahtjevne slušatelje.

ACOUSTIC ENERGY AE309

2.5-sistemski zvucnici sa 130mm mid-bass jedinicama i 28mm aluminijskim visokotoncem, frekvencijski raspon 38Hz -30kHz, osjetljivost 89dB, vršni SBL 115dB, snaga 175W, crossover frekvencija 296Hz / 2.56kHz, impedancija 6 ohma.

1.399 € Kupi