Suosnivač Reed Hastings odlazi iz Netflixa

Čovjek koji je stvorio streaming giganta odlazi nakon 29 godina, ostavljajući iza sebe snažne rezultate potpomognute naknadom od 2,8 milijardi dolara nakon propalog preuzimanja Warner Brosa

Reed Hastings, suosnivač i dugogodišnji glavni direktor Netflixa, službeno je najavio povlačenje iz upravnog odbora te tvrtke u lipnju 2026. godine. Ova objava, upakirana u najnovije kvartalne rezultate, označava završetak njegove 29-godišnje ere u kompaniji koju je transformirao iz servisa za iznajmljivanje DVD-ova u globalnog predvodnika streaming industrije. Hastings je svoju odluku obrazložio željom da se u potpunosti posveti filantropiji i osobnim projektima, naglasivši kako njegov odlazak nije rezultat neslaganja s upravom.

Snažni pokazatelji

Unatoč značaju ovog odlaska, financijski izvještaj za prvi kvartal 2026. godine pokazuje stabilnost poslovanja. Netflix je izvijestio o prihodima od 12,25 milijardi dolara, što predstavlja rast od 16% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Dobit po dionici iznosila je 1,23 dolara, značajno nadmašivši predviđanja analitičara koja su se kretala oko 0,79 dolara, dok je neto dobit gotovo udvostručena u odnosu na godinu dana ranije.

Iako su poslovni rezultati, kao što vidimo, bili iznad očekivanja, dionice Netflixa zabilježile su oštar pad vrijednosti od približno 8% odmah nakon objave vijesti. Analitičari to pripisuju nesigurnosti investitora zbog odlaska ključne figure poput Hastingsa, ali i opreznim prognozama za drugi kvartal koje sugeriraju usporavanje rasta prihoda na 13%.

Ključni čimbenik u rekordnoj dobiti ovog kvartala, naime, bila je naknada od 2,8 milijardi dolara koju je Netflix primio nakon odustajanja od akvizicije Warner Bros. Discoveryja. Iako bi to spajanje stvorilo ogroman medijski konglomerat, uprava Netflixa odlučila je odustati kada je cijena transakcije nadmašila procijenjenu vrijednost za dioničare. Izvršni direktor Ted Sarandos naglasio je kako je tvrtka time pokazala investicijsku disciplinu, stavljajući racionalno poslovanje ispred "ega i emocija".

Budućnost poslovanja

U pogledu budućeg razvoja, Netflix najavljuje da će se sve više oslanjati na svoje oglašivačko poslovanje, koje je na putu da dosegne 3 milijarde dolara prihoda u 2026. godini. Više od 70% novih gledatelja u Sjedinjenim Američkim Državama dolazi upravo iz njihovih pretplatničkih paketa s oglasima, što potvrđuje uspješnost te strategije monetizacije. Tvrtka također planira dodatna ulaganja u sadržaj generiran umjetnom inteligencijom, što potvrđuje i nedavna akvizicija startupa InterPositive.

Nakon odlaska Hastingsa, kormilo tvrtke ostaje u rukama suizvršnih direktora Teda Sarandosa i Grega Petersa. Uprava je potvrdila da se filozofija raspodjele kapitala neće mijenjati, a fokus ostaje na povećanju angažmana korisnika i slobodnom novčanom toku koji bi u 2026. trebao dosegnuti 12,5 milijardi dolara.