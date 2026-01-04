Govee predstavio stropnu rasvjetu koja imitira dnevno svjetlo i nudi kreativne efekte

Govee je na ovogodišnjem CES-u proširio svoju ponudu izvan klasičnih LED traka i ambijentalne rasvjete te je predstavio dva nova pametna rasvjetna rješenja namijenjena montaži na strop. Riječ je o modelima Sky Ceiling Light i Ceiling Light Ultra.

Naime, model Sky Ceiling Light osmišljen je kako bi oponašao prirodno dnevno svjetlo, što ga čini posebno zanimljivim za prostorije bez prozora. Prema navodima proizvođača, koristi prilagođene LED-ice koje omogućuju realistične prijelaze boja od dnevnog svjetla do zalaska sunca, a raspon temperature boje kreće se od 2.700 K do 6.500 K, uz maksimalnu svjetlinu od 5.200 lumena pri 6.500 K.

Ceiling Light Ultra Foto: Govee

Drugi novitet, Ceiling Light Ultra, pozicioniran je kao „prvo pravo kreativno platno“ među stropnim svjetlima. Opremljen je sa 616 RGB LED-ica kojima se može upravljati pojedinačno, što omogućuje prikaz više od 20 unaprijed definiranih svjetlosnih efekata, ali i izradu vlastitih animacija. Rasvjetom se upravlja putem aplikacije Govee, u kojoj korisnik unosom kratkog opisa može generirati željene svjetlosne efekte.

Cijene i dostupnost novih stropnih svjetala zasad nisu objavljeni, no očekuje se da će se pojaviti u prodaji tijekom ove godine.