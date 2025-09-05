Philips Hue ima novu generaciju pametne rasvjete i sigurnosnih rješenja

Iako će noviteti zasigurno privući sve one koji već koriste pametnu rasvjetu, najviše kupaca moglo bi biti zainteresirano za osnovne žarulje iz nove linije Essential koje će koštati već od 25 eura

Matej Markovinović petak, 5. rujna 2025. u 17:14
Phillips Hue Essential
Phillips Hue Essential

Tvrtka Signify, vlasnik brenda Philips Hue, predstavila je niz novih proizvoda i softverskih nadogradnji u sklopu kampanje Reimagine Your Home. Novosti obuhvaćaju centralni uređaj Hue Bridge Pro, novu liniju pristupačnih proizvoda Essential, unaprijeđene LED trake te rješenja za sigurnost i integraciju s drugim sustavima.

Naime, Hue Bridge Pro donosi veće performanse u odnosu na dosadašnje centralne uređaje, uz podršku za do 150 svjetala i 50 dodataka. Zahvaljujući snažnijem procesoru i većoj memoriji omogućuje brže reakcije sustava te spremanje više od 500 načina rasvjete.

Phillips Hue Bridge Pro
Phillips Hue Bridge Pro

Nadalje, za one koji su se tek bacili u svijet pametne rasvjete, tu je nova linija pristupačnih proizvoda Phillips Hue Essential, koja donosi žarulje i svjetlosne trake po nižoj cijeni, ali uz potpunu kompatibilnost s postojećim ekosustavom. Razliku između povoljnijih i običnih žarulja pogledajte u nastavku. 

📷 Foto: Phillips
Foto: Phillips

Poseban naglasak stavljen je i na nove trake rasvjete, među kojima se izdvaja model OmniGlow s ravnomjernim svjetlosnim efektom. Proširena je i linija Festavia, namijenjena dekorativnom osvjetljenju tijekom cijele godine, sada i u vanjskoj izvedbi za dvorišta.

Phillips Hue Festavia
Phillips Hue Festavia

Na području sigurnosti uveden je video portafon Hue Secure s opcijom dvosmjerne komunikacije te povezivanjem s rasvjetom, a tu je i novo zvono Smart Chime. Osim toga, dostupne su i nove kamere, a novost je i to što će svi korisnici dobiti besplatnu 24-satnu povijest snimki, što do sada nije bilo moguće bez plaćene pretplate.

Phillips Hue Secure portafon
Phillips Hue Secure portafon

Na kraju, iz tvrtke napominju kako dodatno šire mogućnosti kroz integraciju sa Sonosovim Voice Controlom, sustavom glasovnih naredbi namijenjenim Sonosovimm zvučnicma. Osim glazbom, korisnici će moći upravljati i rasvjetom pomoću svoga glasa.

Novi proizvodi bit će dostupni na europskom tržištu već ovog mjeseca.

 



