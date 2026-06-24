Phillipsove pametne žarulje moći će istovremeno podržavati Zigbee i Thread

Iako Philips Hue zasad ne planira u potpunosti prijeći sa Zigbeeja na Thread, iz tvrtke poručuju da bi budući razvoj Thread standarda mogao otvoriti nove mogućnosti

Matej Markovinović srijeda, 24. lipnja 2026. u 20:10
📷 Foto: Phillips
Foto: Phillips

Philips Hue najavio je značajnu nadogradnju za svoje pametne žarulje koja bi korisnicima trebala donijeti veću fleksibilnost pri povezivanju uređaja s različitim sustavima pametnog doma. Naime, tvrtkine pametne žarulje uskoro će moći istovremeno koristiti Zigbee i Thread protokole, što do sada nije bilo moguće. 

"Danas ne možete istovremeno koristiti Zigbee i Thread pa prilikom postavljanja morate odabrati jedan od njih. Ako se kasnije poželite prebaciti na drugi, potrebno je resetirati uređaj“, rekao je za The Verge tehnički direktor Philips Huea, George Yianni.

Nova funkcionalnost omogućena je tehnologijom sinkronizacije radija koju je razvio Philipsov dobavljač čipova, Silicon Labs. Tehnologija nazvana Concurrent Multiprotocol Technology (CMP) omogućuje paralelan rad Bluetootha, Zigbeeja i Threada.

"To znači da žarulja može istovremeno biti povezana s Hue Bridgeom ili Hue daljinskim upravljačem te Thread mrežom. Uređaj će slušati obje skupine naredbi i reagirati bez potrebe za prebacivanjem ili dodatnim podešavanjem“, pojasnio je Yianni.

Nova će funkcija tijekom ove godine postati dostupna za novije Hue uređaje temeljene na Silicon Labsovim MG26 i SiMG301 bežičnim čipovima, koji su predstavljeni krajem prošle godine.

 

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