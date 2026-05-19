Rithum Switch zamjenjuje klasični prekidač i upravlja rasvjetom, klimom i zvukom

Novi Rithum Switch ugrađuje se u postojeći prostor zidnog prekidača i s drugim uređajima komunicira putem Wi-Fija Osim upravljanja rasvjetom i zvukom, uređaj podržava i funkcije pametne kontrole klime

Tvrtka Rithum Home predstavila je Rithum Switch, zidnu upravljačku ploču s dodirnim zaslonom koja zamjenjuje klasični prekidač za svjetlo i omogućuje kontrolu rasvjete, zvuka i klime s jednog mjesta.

Riječ je o uređaju koji se ugrađuje u postojeći prostor zidnog prekidača, a koji s drugim pametnim uređajima komunicira putem Wi-Fi veze. Prema navodima tvrtke, sustav podržava integracije s platformama i uređajima kao što su Philips Hue, Sonos, Homey, Tado, Lutron i drugi.

Rithum Switch dolazi s ugrađenim temperaturnim senzorom te podržava funkcije upravljanja klimom kroz sustav Rithum Stat. Korisnicima su dostupne opcije podešavanja temperature, upravljanja zonama grijanja i hlađenja te izrade tjednih rasporeda rada.

Tvrtka ističe i mogućnost upravljanja svjetlosnim scenama, audio sustavima i automatizacijama bez korištenja dodatnih aplikacija ili mobitela. Dio funkcija dostupan je i kroz geste na zaslonu u stanju mirovanja, poput uključivanja rasvjete ili reprodukcije glazbe.

Nadalje, sustav podržava daljinska softverska ažuriranja, a dodatne funkcionalnosti moguće je proširiti putem softverskih dodataka i integracija s drugim platformama za pametni dom.

Prema informacijama iz priopćenja, Rithum Switch podržava napajanje od 100 do 240 V AC ili 12 do 30 V DC, dok je preporučena maloprodajna cijena postavljena na 359,99 eura. Više informacija dostupno je ovdje.