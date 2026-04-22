Samsung pojednostavio povezivanje IKEA-inih pametnih kućnih uređaja u SmartThings

Samsung dodatno širi SmartThings ekosustav novom integracijom IKEA-inih pametnih uređaja, koja korisnicima omogućuje jednostavnije postavljanje i upravljanje bez potrebe za dodatnim hubom

Samsung je objavio da korisnici sada mogu izravno povezati IKEA-ine pametne uređaje sa svojim SmartThings hubom, bez potrebe za zasebnim IKEA gatewayem.

Podrška trenutačno obuhvaća 25 IKEA-inih uređaja, uključujući pametne žarulje, utičnice, senzore temperature i vlage, senzore kvalitete zraka, pokreta, vrata i detekcije curenja vode, kao i daljinski upravljač s kotačićem.

Primjena u praksi uključuje različite scenarije automatizacije. Primjerice, senzor kvalitete zraka može pratiti razinu vlage te automatski aktivirati način odvlaživanja na kompatibilnom Samsungovom klima uređaju. S druge strane, daljinski upravljač s kotačićem omogućuje jednostavno upravljanje rasvjetom ili pametnim roletama okretanjem kotačića.

"Povezivanjem IKEA-inih uređaja sa SmartThingsom čak i korisnici koji prvi put koriste pametni dom mogu uživati u poznatom i jednostavnom iskustvu povezivanja bez velikih troškova. SmartThings će nastaviti širiti svoj ekosustav kroz partnerstva, omogućujući većem broju korisnika besprijekorno i praktično iskustvo pametnog doma unutar SmartThings ekosustava, bez obzira na brend ili komunikacijski protokol“, izjavio je Jaeyeon Jung, izvršni potpredsjednik SmartThingsa i AI Platform Centra u Samsung Electronicsu.

Nova integracija temelji se inače na standardu Matter, koji omogućuje interoperabilnost između uređaja različitih brendova putem Thread mreža, čime se dodatno pojednostavljuje upravljanje pametnim domom.