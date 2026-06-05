Amazfit predstavio Balance 3 i Balance Ultra s novim sustavom za praćenje oporavka

Uz svjetlije OLED zaslone i dodatne fizičke tipke, Amazfit je fokus stavio na detaljnije praćenje treninga i svakodnevnog opterećenja organizma

Matej Markovinović petak, 5. lipnja 2026. u 14:50
Balance 3 📷 Foto: Amazfit
Balance 3 Foto: Amazfit

Otprilike godinu dana nakon predstavljanja Balancea 2, Amazfit je predstavio dva nova modela iz serije Balance - nasljednika Balance 3 i Balance Ultru. Oba sata donose donose svjetlije zaslone, dodatne fizičke tipke te nove mogućnosti praćenja treninga i oporavka kroz sustav Hybrid Training.

Jeftiniji model, Balance 3, opremljen je 1,5-inčnim OLED zaslonom rezolucije 480 x 480 piksela, zaštićenim safirnim staklom. Maksimalna svjetlina povećana je na 3.000 nita, što je za čak 50 posto više u odnosu na prethodnika. Sat po novome ima ukupno četiri fizičke tipke, uključujući rotirajuću krunicu i dvije nove tipke na lijevoj strani kućišta.

Balance 3 📷 Foto: Amazfit
Balance 3 Foto: Amazfit

Za autonomiju je zadužena baterija kapaciteta 658 mAh koja, prema tvrdnjama proizvođača, omogućuje do 21 dan rada s jednim punjenjem. Unaprijeđen je i dvopojasni GPS sustav koji u načinu rada Accuracy Mode sada može raditi do 41 sat.

Kućište je izrađeno od nehrđajućeg čelika, dok će uskoro biti dostupna i titanijska verzija. Sat ima vodootpornost od 10 ATM te podržava plivanje i slobodno ronjenje do 45 metara dubine.

Kad je riječ o modelu Balance Ultra, on koirsti titanijsko kućište povećeg promjera od 51,8 milimetara te dolazi s većom baterijom kapaciteta 780 mAh. Prema navodima proizvođača, omogućuje do 30 dana uobičajenog korištenja i do 50 sati rada GPS-a u načinu visoke preciznosti.

Balance Ultra 📷 Foto: Amazfit
Balance Ultra Foto: Amazfit

Balance Ultra ima ukupno pet tipki, dok ostatak specifikacija dijeli s modelom Balance 3. To uključuje isti OLED zaslon, ugrađeni mikrofon i zvučnik, 64 GB interne memorije za offline karte i glazbu te BioTracker 6.0 biometrijski senzor.

Oba sata inače se oslanjaju na sustav HybridCharge koji kombinira tri metrike - BioCharge, LifeLoad i Training Load. Riječ je o sustavu koji korisnicima pruža detaljniji uvid u razinu energije, oporavak, stres i opterećenje nastalo tijekom treninga, sliučno kao što to ima Garmin.

Balance Ultra 📷 Foto: Amazfit
Balance Ultra Foto: Amazfit

Amazfit Balance 3 koštat će 370 dolara, dok će za Balance Ultru biti potrebno izdvojiti čak 600 dolara. Cijene u eurima još uvijek nisu dostupne. 

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