Apple i dalje predvodi tržište pametnih satova

Tržište pametnih satova lagano se oporavlja, a blagom rastu pridonijeli su Appleovi uređaji i sve veći interes za premium modele

Matej Markovinović subota, 20. lipnja 2026. u 13:45
📷 Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Globalno tržište pametnih nosivih uređaja zabilježilo je rast od četiri posto u prvom kvartalu 2026. godine u odnosu na isto razdoblje prošle godine, pokazuje najnovije izvješće Counterpoint Researcha. Time se nastavlja oporavak tržišta nakon izazovne 2024. godine, a analitičari ističu da su rast ponajprije potaknuli noviji Appleovi uređaji i sve veći interes potrošača za premium modele pametnih satova.

Prema podacima Counterpointa, prosječna prodajna cijena pametnih satova porasla je šest posto na godišnjoj razini. To upućuje na rastuću potražnju za naprednijim značajkama poput dodatnih senzora, preciznijeg praćenja zdravlja i većeg broja funkcija povezanih s fitnessom i wellnessom.

Značajan doprinos rastu dala je i Kina, gdje su isporuke pametnih satova porasle 15 posto u odnosu na prošlu godinu. Vodeću poziciju na tom tržištu drži Huawei s oko 40 posto tržišnog udjela, ispred brendova Imoo i Xiaomi.

📷 Foto: Counterpoint Research
Foto: Counterpoint Research

Na globalnoj razini prvo mjesto i dalje drži Apple s tržišnim udjelom od 23 posto. Tvrtka je pritom zabilježila rast isporuka od 21 posto u odnosu na prvo tromjesečje 2025. godine, pri čemu više od polovice njezinih ukupnih isporuka dolazi iz Sjeverne Amerike.

Na drugom mjestu nalazi se Huawei, koji je ostvario rast prodaje od 12 posto, dok slijede Xiaomi, Imoo i Samsung Electronics. Samsung je među vodećim proizvođačima jedini zabilježio značajniji pad, s 28 posto manjim isporukama u odnosu na godinu ranije.

Cijelo izvješće Counterpoint Researcha pogledajte ovdje.

 

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