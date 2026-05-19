Apple Watch Ultra 4 navodno će biti u potpunosti redizajniran

Ako se ove informacije pokažu točnima, bit će to prvi veći vizualni redizajn Ultra modela još od predstavljanja prve generacije sata 2022. godine

Prema novim glasinama, Apple bi ove godine mogao predstaviti potpuno redizajniranu Watch Ultru. Iako konkretni detalji o samom izgledu pametnog sata još uvijek nisu poznati, navodi se da će biti riječ o velikoj promjeni.

Apple Watch Ultra 4 također bi trebao dobiti i “značajno unaprijeđene senzorske funkcije”, tvrdi isti izvor. Nije jasno znači li to dolazak potpuno novih senzora ili će Watch Ultra 4 koristiti iste tipove senzora kao i prethodnik, ali s boljim performansama i potencijalno boljom autonomijom baterije.

Također se navodi i da bi nadogradnja senzora mogla donijeti povećanu potražnju za komponentama tvrtke Taiwan-Asia Semiconductor, koja je ekskluzivni Appleov dobavljač senzora za Appleovu Ultra seriju. Prema istom izvoru, velike narudžbe komponenti mogle bi krenuti već tijekom srpnja.

To upućuje na to da bi Apple Watch Ultra 4 mogao biti predstavljen tijekom rujanskog Appleovog događaja zajedno s iPhoneom 18 Pro, 18 Pro Maxom i sklopivim iPhoneom.