Galaxy Watch 9 mogao bi ipak stići u Classic verziji

Iako se očekivalo da će novi Classic model doći tek s Galaxy Watch 10 serijom, čini se da bi ga mogli dobiti već ovog ljeta

Samsung bi ove godine ipak mogao predstaviti Galaxy Watch 9 Classic, iako se takav model nije očekivao prema dosadašnjem rasporedu predstavljanja Classic verzija.

Kako doznaje Android Authority, u kodu ažuriranja Wear OS-a uočena su tri naziva za nove Samsungove pametne satove - Fresh 9, Wise 9 i Project V2. Pretpostavlja se da se Fresh 9 odnosi na Galaxy Watch 9, Wise 9 na Galaxy Watch 9 Classic, dok bi Project V2 mogao biti kodni naziv za Galaxy Watch Ultra 2.

Inače, Samsung je prvi Galaxy Watch s oznakom Classic predstavio 2021. godine, kada je stigao Galaxy Watch 4 Classic. Ipak, Classic modeli nisu se pojavljivali u svakoj generaciji. Galaxy Watch 5 i Watch 7 nisu imali Classic verziju, dok su je Watch 6 i Watch 8 serije imale. Zbog tog obrasca očekivalo se da Galaxy Watch 9 neće dobiti Classic model, već tek Galaxy Watch 10.

U svakom slučaju, Samsung bi Galaxy Watch 9 seriju i Galaxy Watch Ultra 2 mogao predstaviti ovoga srpnja zajedno s novim sklopivim mobitelima, Galaxy Z Flipom 8 i Galaxy Z Foldom 8.