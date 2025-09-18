Garmin Bounce 2 dječji je pametni sat s dvosmjernim pozivima i novim dizajnom

Garmin je predstavio Bounce 2, novu generaciju svog pametnog sata namijenjenog djeci. U odnosu na prethodni model, novi dolazi s okruglim kućištem i 1,2-inčnim AMOLED zaslonom, čime je Garmin u potpunosti napustio prijašnji kvadratni dizajn s LCD-om.

No, najveća promjena nije samo zaslon, već je sat dobio i mnogo novih funkcionalnosti. Naime, Bounce 2 sada donosi LTE povezivost, dvosmjerne poziva te mogućnost slanja i primanja glasovnih poruka koje se automatski pretvaraju u tekst. Moguće je i praćenje lokacije u stvarnom vremenu pa roditelji tako mogu pratiti kretanje djeteta putem Garminove aplikacije.

Od zdravstvenih funkcija, sat nudi brojač koraka i praćenje više sportskih aktivnosti, a ima i 5 ATM certifikat vodootpornosti, što nije baš za ronjenje, ali nije ni za baciti. Za zabavni dio tu je aplikacija Amazon Music pomoću koje je moguće preuzimati pjesme direktno u memoriju od 4 GB, a spomenimo i podršku za glasovne naredbe.

Iz Garmina napominju da baterija na Bounceu 2 traje do dva dana te da ga se može kupiti po cijeni od 300 eura u ljubičastoj, tirkiznoj i crnoj boji.