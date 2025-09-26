Garminov novi Instinct Crossover spaja klasični dizajn analognog sata s AMOLED zaslonom

Garmin je predstavio novu liniju hibridnih pametnih satova Instinct Crossover AMOLED, koja kombinira klasični dizajn analognog sata s modernim AMOLED zaslonom u boji, uz mehaničke kazaljke koje se dinamički pomiču radi boljeg pregleda podataka, zdravstvenih statistika, obavijesti i slično.

Kako je riječ o pametnom satu koji nosi oznaku „Instinct“, lako se može zaključiti i da je poprilično izdržljiv. Hibridni modeli izrađeni su prema vojnom standardu MIL-STD-810 s dvostrukim metalnim okvirom, a imaju i safirno staklo koje je otporno na ogrebotine. Tu je i ugrađena LED svjetiljka, kazaljke imaju Super-LumiNova premaz za bolju vidljivost u mraku, a treba istaknuti i tehnologiju RevoDrive koja automatski kalibrira kazaljke u slučaju pomicanja nakon jačeg udarca.

Kao i svi ostali Garminovi Instincti, ovaj isto nudi praćenje svih relevantnih zdravstvenih informacija i sportskih aktivnosti. Ima podršku za multi-band GPS sa SatIQ tehnologijom, a u aplikaciji Garmin Connect dostupna je i nova funkcija praćenja životnog stila koja analizira utjecaj navika poput unosa kofeina ili alkohola na san, stres i varijabilnost srčanog ritma. Deklarirana autonomija je do 14 dana u standardnom načinu rada te do 18 dana u načinu štednje energije.

Uz osnovni model, Garmin je predstavio i Tactical Edition, namijenjen nešto zahtjevnijim korisnicima. Ova verzija uključuje balistički kalkulator, stealth način rada i kompatibilnost s naočalama za noćno gledanje.

Instinct Crossover AMOLED dostupan je u varijantama boje ugljena i brončane žute po cijeni od 600 eura, dok Tactical Edition u crnoj izvedbi stoji 700 eura