Garminov novi Instinct Crossover spaja klasični dizajn analognog sata s AMOLED zaslonom
Prethodna generacija Instincta Crossovera nije imala AMOLED zaslon, ali je Garmin to sada odlučio promijeniti
Garmin je predstavio novu liniju hibridnih pametnih satova Instinct Crossover AMOLED, koja kombinira klasični dizajn analognog sata s modernim AMOLED zaslonom u boji, uz mehaničke kazaljke koje se dinamički pomiču radi boljeg pregleda podataka, zdravstvenih statistika, obavijesti i slično.
Kako je riječ o pametnom satu koji nosi oznaku „Instinct“, lako se može zaključiti i da je poprilično izdržljiv. Hibridni modeli izrađeni su prema vojnom standardu MIL-STD-810 s dvostrukim metalnim okvirom, a imaju i safirno staklo koje je otporno na ogrebotine. Tu je i ugrađena LED svjetiljka, kazaljke imaju Super-LumiNova premaz za bolju vidljivost u mraku, a treba istaknuti i tehnologiju RevoDrive koja automatski kalibrira kazaljke u slučaju pomicanja nakon jačeg udarca.
Kao i svi ostali Garminovi Instincti, ovaj isto nudi praćenje svih relevantnih zdravstvenih informacija i sportskih aktivnosti. Ima podršku za multi-band GPS sa SatIQ tehnologijom, a u aplikaciji Garmin Connect dostupna je i nova funkcija praćenja životnog stila koja analizira utjecaj navika poput unosa kofeina ili alkohola na san, stres i varijabilnost srčanog ritma. Deklarirana autonomija je do 14 dana u standardnom načinu rada te do 18 dana u načinu štednje energije.
Uz osnovni model, Garmin je predstavio i Tactical Edition, namijenjen nešto zahtjevnijim korisnicima. Ova verzija uključuje balistički kalkulator, stealth način rada i kompatibilnost s naočalama za noćno gledanje.
Instinct Crossover AMOLED dostupan je u varijantama boje ugljena i brončane žute po cijeni od 600 eura, dok Tactical Edition u crnoj izvedbi stoji 700 eura