Huawei predstavio seriju Watch Fit 5, stižu dva nova pametna sata
Nova generacija Huaweijevih pametnih satova donosi poznat dizajn uz poboljšane senzore i veću autonomiju, dok Pro model ističe veći zaslon i naprednije zdravstvene funkcije
Huawei je predstavio novu generaciju svojih pametnih satova iz Watch Fit serije, modele Watch Fit 5 i Watch Fit 5 Pro.
Dizajnerski, oba modela zadržavaju prepoznatljiv izgled na kakav smo već navikli kod ove serije, no Pro verzija dolazi s tanjim rubovima oko zaslona, što je omogućilo ugradnju većeg 1,92-inčnog AMOLED panela. Uz to, koristi safirno staklo i nudi vršnu svjetlinu do 3.000 nita. Standardni Watch Fit 5, s druge strane, ima nešto manji 1,82-inčni AMOLED zaslon s maksimalnom svjetlinom od 2.500 nita.
Oba modela podržavaju Always-On Display i dolaze s dvije tipke - digitalnom krunicom i dodatnom tipkom za prečace. Kućište je izrađeno od aluminija, dok Pro verzija dobiva i titanijski okvir.
Što se tiče zdravlja I praćenja aktivnosti, nova generacija donosi unaprijeđene senzore za mjerenje otkucaja srca (6 LED + 6 PPG modula) te senzore temperature. Pro model također ima i EKG te mogućnost mjerenja dubine, a uz to je i certificiran za ronjenje na dah do 40 metara. Oba sata inače imaju vodootpornost od 5 ATM.
Za praćenje aktivnosti dostupni su brojni sportski načini rada, uključujući poboljšani način rada za biciklizam kojeg smo imali već priliku testirati u Watch GT-u 6 Pro. U kineskim verzijama podržani su dvopojasni GNSS, NFC i Bluetooth 6.0, a očekuje se da će te značajke biti dostupne i na globalnom tržištu.
Satovi dolaze s ugrađenim mikrofonom i zvučnikom, a nova je i funkcija snimanja koja omogućuje bilježenje glasovnih zapisa izravno sa zgloba.
Prema navodima proizvođača, autonomija baterije iznosi do sedam dana uz uobičajeno korištenje, odnosno do 10 dana uz štedljiviji način rada. Uz uključen Always-On Display očekuje se oko četiri dana rada. Punjenje se obavlja putem magnetskog punjača kao i na ostalim Huaweijevim pametnim satovima.
Huawei Watch Fit 5 dolazi u više boja, uključujući ljubičastu, zelenu, bijelu, crnu i srebrnu, po cijeni od 1.099 juana (oko 140 eura). Pro verzija dostupna je u crnoj, bijeloj i narančastoj boji, s početnom cijenom od 2.199 juana (oko 280 eura).
Oba modela u Kini kreću u prodaju 29. travnja, a detalji o globalnoj dostupnosti još nisu objavljeni. No, budući da Watch Fit serija stiže na naše tržište od svog prvog modela predstavljenog 2020. godine, možemo očekivati i da će se Watch Fit 5 moći kupiti kod nas.