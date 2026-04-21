Huawei predstavio seriju Watch Fit 5, stižu dva nova pametna sata

Huawei je predstavio novu generaciju svojih pametnih satova iz Watch Fit serije, modele Watch Fit 5 i Watch Fit 5 Pro.

Dizajnerski, oba modela zadržavaju prepoznatljiv izgled na kakav smo već navikli kod ove serije, no Pro verzija dolazi s tanjim rubovima oko zaslona, što je omogućilo ugradnju većeg 1,92-inčnog AMOLED panela. Uz to, koristi safirno staklo i nudi vršnu svjetlinu do 3.000 nita. Standardni Watch Fit 5, s druge strane, ima nešto manji 1,82-inčni AMOLED zaslon s maksimalnom svjetlinom od 2.500 nita.

Oba modela podržavaju Always-On Display i dolaze s dvije tipke - digitalnom krunicom i dodatnom tipkom za prečace. Kućište je izrađeno od aluminija, dok Pro verzija dobiva i titanijski okvir.

Huawei Watch Fit 5

Što se tiče zdravlja I praćenja aktivnosti, nova generacija donosi unaprijeđene senzore za mjerenje otkucaja srca (6 LED + 6 PPG modula) te senzore temperature. Pro model također ima i EKG te mogućnost mjerenja dubine, a uz to je i certificiran za ronjenje na dah do 40 metara. Oba sata inače imaju vodootpornost od 5 ATM.

Za praćenje aktivnosti dostupni su brojni sportski načini rada, uključujući poboljšani način rada za biciklizam kojeg smo imali već priliku testirati u Watch GT-u 6 Pro. U kineskim verzijama podržani su dvopojasni GNSS, NFC i Bluetooth 6.0, a očekuje se da će te značajke biti dostupne i na globalnom tržištu.

Satovi dolaze s ugrađenim mikrofonom i zvučnikom, a nova je i funkcija snimanja koja omogućuje bilježenje glasovnih zapisa izravno sa zgloba.

Huawei Watch Fit 5 Pro

Prema navodima proizvođača, autonomija baterije iznosi do sedam dana uz uobičajeno korištenje, odnosno do 10 dana uz štedljiviji način rada. Uz uključen Always-On Display očekuje se oko četiri dana rada. Punjenje se obavlja putem magnetskog punjača kao i na ostalim Huaweijevim pametnim satovima.

Huawei Watch Fit 5 dolazi u više boja, uključujući ljubičastu, zelenu, bijelu, crnu i srebrnu, po cijeni od 1.099 juana (oko 140 eura). Pro verzija dostupna je u crnoj, bijeloj i narančastoj boji, s početnom cijenom od 2.199 juana (oko 280 eura).

Oba modela u Kini kreću u prodaju 29. travnja, a detalji o globalnoj dostupnosti još nisu objavljeni. No, budući da Watch Fit serija stiže na naše tržište od svog prvog modela predstavljenog 2020. godine, možemo očekivati i da će se Watch Fit 5 moći kupiti kod nas.